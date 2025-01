FC Porto entre Itália e a República Checa no sorteio desta sexta-feira

O FC Porto acabou por ser um dos carrascos involuntários do Sp. Braga na Liga Europa e ficou como a única das duas equipas portuguesas a seguir em frente para o play-off, graças ao golo de Nico que significou o triunfo sobre o Maccabi Tel Aviv, em Belgrado, naquela que foi a estreia do novo treinador Martin Anselmi.

Enquanto os minhotos ficaram à beira do apuramento – ficaram em 25.º com os mesmos pontos de PAOK, Twente e Fenerbahçe, mas com pior diferença de golos que os três -, o “dragão” ficou com 13 e em 18.º lugar, uma classificação que lhe retira o estatuto de cabeça de série e o emparelha no play-off com uma de duas equipas, a AS Roma (Itália) ou o Viktoria Plzen (República Checa), respectivamente 15.º e 16.º classificados da fase Liga.

Se vai ser uma viagem até à capital italiana para se encontrar com a equipa orientada por Claudio Ranieri, ou um encontro com o actual segundo classificado do campeonato checo, irá saber-se já nesta sexta-feira, no sorteio da fase play-off agendado para Nyon (Suíça), a partir das 12h.

O FC Porto irá jogar a primeira mão no Estádio do Dragão, a 13 de Fevereiro, disputando depois o segundo jogo (em Roma ou Plzen) uma semana depois, a 20 de Fevereiro.

Antes, fica-se a saber o destino no play-off das duas equipas portuguesas na Liga dos Campeões. Já se sabe que o Benfica irá, seguramente, fazer uma viagem a França (Mónaco ou Brest), enquanto o Sporting terá pela frente Borussia Dortmund ou Atalanta.

O Benfica, como entra no sorteio como cabeça-de-série, vai disputar o primeiro jogo fora, levando a segunda metade da eliminatória para a Luz. Já o Sporting, que se qualificou como o 23.º (em 24), vai ter o primeiro jogo em Alvalade. A primeira mão dos play-off da Champions será a 11/12 de Fevereiro, a segunda a 18/19 de Fevereiro.