FC Porto vence à justa na estreia de Anselmi e segue na Liga Europa

Foi um FC Porto à moda de Martín Anselmi aquele que se viu em Belgrado, casa emprestada do Maccabi Tel Aviv, clube israelita que já não tinha pretenções de apuramento para o play-off da Liga Europa. E o que se viu, para já, não permitiu aos portistas “tirar a barriga de misérias”. Frente a um opositor de baixa qualidade, o FC Porto venceu pela margem mínima e qualificou-se para a fase seguinte da prova.

Na verdade, também não seria fácil, com apenas um par de treinos realizados, que este FC Porto à moda de Anselmi mostrasse uma cara totalmente diferente daquela que tem sido a sua ultimamente e que resultou em quatro derrotas e um empate nos últimos cinco jogos.

Mas uma equipa que, precisando de vencer para garantir o seu lugar no play-off, chega ao intervalo sem qualquer remate enquadrado à baliza de um Maccabi Tel Aviv “fraquinho” deixa um “amargo de boca”.

O FC porto “confeccionado” pelo novo treinador argentino tem vários ingredientes diferentes, pelo que foi possível observar nesta quinta-feira. Diogo Costa mais interventivo no início das jogadas, funcionando algumas vezes como “construtor” do futebol portista a partir de trás (permitindo ter mais gente de azul e branco mais à frente do relvado); uma estrutura com três defesas centrais, que ontem, sem Nehuén Pérez (castigado) teve Eustáquio a jogar entre Otávio e Djaló, em especial quando os “dragões” atacavam, permitindo ter os laterais bem projectados na frente e envolvendo o adversário, “sufocando-o”; e um meio-campo povoado, muito povoado, na tentativa de roubar bolas com a pressão, beneficiando do erro do adversário. Em teoria seria isto.

Positivo/Negativo Positivo Golo Nico González Belo golo do médio espanhol que, para além da qualidade estética, teve a mais-valia de garantir a qualificação do FC Porto para o play-off da Liga Europa. Negativo Pepê O jogador brasileiro está longe dos seus melhores tempos. Parece claramente afectado pelos desentendimentos públicos que teve com o anterior treinador e, ontem, voltou a fazer uma exibição sofrível.

Negativo Relvado Má qualidade do relvado, com muitos jogadores a escorregarem ao longo de todo o jogo.

Quer isto dizer que o FC Porto mostrou-se melhor em campo do que nos jogos anteriores? Nem por isso. Desde logo porque faltaram muitos automatismos, o que tornava a construção portista lenta e previsível.

Depois porque apesar de ter muito gente a aparecer na frente, não havia muita gente a aparecer na área – a ausência de Samu no ataque (castigado), que é um avançado possante e mais lutador do que Namaso, também não ajudou. E, por fim, os jogadores que podiam fazer a diferença (Pepê, Nico González, Alan Varela ou Fábio Vieira) não o faziam – e a ausência do “desequilibrador Galeno do “onze” inicial (diz-se que pode deixar o clube no fim deste mês e rumar à Arábia Saudita) não ajudou.

Para além disso, o novo FC Porto mostrou ainda uma evidente fragilidade. É que com uma equipa tão inclinada para a frente, se os portistas apanharem opositores que saibam explorar as “costas” desse meio-campo povoado, onde há muito espaço, os dissabores podem surgir.

Não foi o caso com este Maccabi Tel Aviv, que foi inofensivo no ataque mas que conseguiu levar o nulo inicial para o intervalo o que, face aos resultados que se verificavam nas outras partidas, fazia com que o FC Porto estivesse em zona de eliminação quando regressou aos balneários.

Anselmi não fez alterações na equipa para o segundo tempo e o jogo recomeçou sem muitas diferenças em relação à forma como tinha terminado. Mas houve uma excepção. O FC Porto teve um lance de perigo, quando João Mário serviu Namaso que, em boa posição, rematou frouxo e ao lado (52’).

A excepção, contudo, deixou de o ser pouco depois (58’) quando novo cruzamento de João Mário encontrou a cabeça de Nico González, que surgiu na zona central da área para fazer um grande golo. FC Porto na frente do marcador e qualificação para o play-off assegurada, apesar do calafrio que um remate de Davida provou ao acertar na barra da baliza de Diogo Costa.

Até final da partida, o FC Porto não fez muito mais e até foi o Maccabi Tel Aviv a ter mais posse de bola, já que, ao contrário do que sucedeu quando o resultado estava a zero, os portistas deixaram de fazer uma pressão tão à frente quando não tinham a bola e começaram a fazê-la apenas quando a equipa israelita entrava no meio-campo “azul e branco”. Uma sucessão de quatro cantos quase fazia o FC Porto “engasgar-se”, assim como um golo sofrido aos 88’, invalidado por fora-de-jogo, mas o jogo acabou de forma saborosa para os portistas, qualificados e a colocarem um ponto final à série negativa que traziam consigo.