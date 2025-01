Sexta na TV: Westwood, Grand Tour e os “heróis do mar” nas “meias”

CINEMA

Grand Tour

Max, streaming

Rangum (Birmânia), 1918. Edward (Gonçalo Waddington) abandona Molly (Crista Alfaiate), a noiva, no próprio dia do casamento, e foge, viajando sozinho pelo continente asiático. Molly vai atrás dele. A sétima longa-metragem de Miguel Gomes (Aquele Querido Mês de Agosto, Tabu, As Mil e Uma Noites) valeu-lhe o prémio de melhor realização na edição de 2024 do Festival de Cannes, onde o filme se estreou e competiu pela Palma de Ouro. Foi também o candidato português à nomeação para os Óscares de 2025.

Perguntem à Lua

RTP2, 23h32

Primeira longa-metragem da grega Jacqueline Lentzou, estreada em 2020. Artemis (Sofia Kokkali) pensava ter escapado às “garras” da família até ser convocada para regressar e tomar conta do pai — porque mais ninguém, da mãe divorciada e ausente aos irmãos e cunhados e primos de uma boçalidade a meio caminho entre a crueldade e o ridículo, quer assumir o “frete” de tomar conta de um inválido.

SÉRIES

Pandora

RTP2, 22h01

Corrupção, escândalos e esqueletos de família no armário. Mas também activismo, sede de justiça e luta por direitos. É neste (des)equilíbrio que prossegue o thriller legal belga, agora a entrar na segunda temporada. Fica em exibição nos serões dos dias úteis.

Motel Valkirias

RTP1, 23h55

Regressa ao primeiro canal, em dose dupla semanal, a série co-produzida pela RTP, a Max, a Televisión de Galicia e as produtoras SPi e CTV. Centra-se em três mulheres, cada uma com os seus problemas financeiros e pessoais, que se cruzam por acaso num motel transfronteiriço, entre a Galiza e Portugal. Lucía (María Mera) foge do ex-marido, Eva (Maria João Bastos) é uma actriz em descensão e Carolina (Marina Mota) é a dona do motel à beira da falência. As suas vontades unem-se para encontrar uma misteriosa mercadoria que tanto pode salvar-lhes a vida quanto acabar com ela.

Hotel Vakirias tem realização de Jorge Queiroga e Alex Sampayo, segundo um argumento de Patrícia Müller, José Manuel Gancedo, Raquel Arias, Alba Araújo e Ghaleb Jaber.

The Eastern Gate

Max, streaming

Estreia. Uma espia polaca (Lena Góra) entre a NATO, os serviços secretos russos e a urgência de encontrar o parceiro desaparecido. É nesta agitação geopolítica que se gera esta série de suspense vinda da Polónia.

A Menina de Neve

Netflix, streaming

Depois do desaparecimento de uma rapariga durante um desfile em Málaga e do jogo macabro que se seguiu, a minissérie espanhola, adaptada do best-seller de Javier Castillo, entra numa segunda temporada em que a mesma jornalista que seguiu o primeiro caso (interpretada por Milena Smit) se lança a uma investigação perigosa numa escola de elite.

DOCUMENTÁRIOS

Tributo a Vivienne Westwood

RTP2, 11h12

Elegia a Vivienne Westwood (1941-2022), a criadora de moda britânica que injectou a alta-costura de espírito punk. Subversiva e irreverente, foi uma das mais influentes designers de moda das últimas décadas. Escrito e realizado por Letmiya Sztalryd, este retrato resulta de um ano a acompanhar a artista.

A Vida dos Tubarões - Making of

RTP2, 16h06

Como é que uma equipa de filmagem se aproxima de um tubarão-martelo sem o assustar? Ou de um grande branco sem se tornar o seu jantar? Operadores de câmara e biólogos explicam.

Máquinas Colossais

National Geographic, 22h52

Mais uma rodada – a segunda – a analisar os “pesos-pesados” da indústria, em áreas que vão da energia nuclear até tecnologias capazes de salvar vidas. Abre a Esmagar, destruir, triturar. Na próxima semana, dedica-se ao Poder do átomo. Nas seguintes, aborda Fogo e resgate e Transportes colossais.

DESPORTO

Andebol: Portugal x Dinamarca

RTP2, 19h21

Os “heróis do mar” de Paulo Jorge Pereira prosseguem a campanha brilhante neste Mundial: bateram a Alemanha e vão às meias-finais encontrar a Dinamarca, tricampeã em título. A passagem dos lusos a esta fase é inédita; já a presença nos “quartos” tinha sido histórica. O jogo é transmitido em directo da Unity Arena, em Bærum, nos arredores de Oslo (Noruega).