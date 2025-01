Morreu Marianne Faithfull, aos 78 anos

Marianne Faithfull, a mulher selvagem dos anos 60 de Londres que sobreviveu à toxicodependência, à falta de abrigo, a dois comas, ao cancro e à covid-19, morreu aos 78 anos, depois de uma carreira de cantora que começou na adolescência e se prolongou até aos 70 anos, noticiaram esta quinta-feira os meios de comunicação britânicos.

"É com profunda tristeza que anunciamos o falecimento da cantora, compositora e actriz Marianne Faithfull", declarou a BBC, citando um comunicado do seu porta-voz. "Marianne faleceu hoje [quinta-feira] pacificamente em Londres, na companhia da sua querida família. Sentiremos muito a sua falta".

Filha de um oficial dos serviços secretos britânicos da Segunda Guerra Mundial, Faithfull assistiu da primeira fila aos primeiros anos da indústria da música rock marcados pelo consumo de drogas drogas, o álcool e os escândalos.

A sua voz lenta e assombrosa no seu primeiro êxito, As tears go by, em 1964, parecia pressagiar um lado mais sombrio do som pop britânico que estava a conquistar corações em todo o mundo com as primeiras melodias dos Beatles e dos Rolling Stones. Antiga namorada de Mick Jagger, Faithfull foi vítima do vício da heroína e da anorexia quando a relação terminou, tendo passado dois anos a viver nas ruas do bairro londrino do Soho no início da década de 1970.

Mas por muito que caísse, Faithfull recuperava sempre. Lançou 21 álbuns a solo, incluindo o aclamado Broken English em 1979, que lhe valeu uma nomeação para os Grammy, escreveu três autobiografias e teve uma carreira de actriz de cinema.

Em 2020, o ícone da pop dos anos 60 esteve internada três semanas no hospital, após contrair covid-19. Com Lusa