A Complete Unknown, A Semente do Figo Sagrado e outras estreias para esta semana

Em 1960, um jovem chamado Robert Zimmerman – interpretado por Timothée Chalamet que, com este papel, está nomeado para o Óscar de melhor actor – deixa Duluth, no Minnesota, e chega a Nova Iorque com o objectivo de conhecer Woody Guthrie (1912-1967), o seu grande ídolo, e de se afirmar como músico e compositor.



Robert impressiona Guthrie e, em 1962, já com o nome de Bob Dylan, lança o primeiro álbum, um disco que mistura folk, blues e gospel. A 24 de Julho de 1965, já famoso e como cabeça de cartaz do Newport Folk Festival (que tinha sido iniciado em 1959 em Rhode Island), Dylan decide tocar com uma guitarra eléctrica. Essa decisão, controversa e muito criticada por alguns puristas do folk, deu início a uma revolução no seu percurso.

Realizado por James Mangold – conhecido por filmes como Walk the Line (2005), uma cinebiografia musical de Johnny Cash; o remake de O Comboio das 3 e 10 (2007), Logan - The Wolverine (2017) ou, mais recentemente Le Mans '66: O Duelo (2019) e Indiana Jones e o Marcador do Destino (2023) –, este biopic tem por base a obra Dylan Goes Electric!, de Elijah Wald, e segue o caminho de Dylan, desde que era um jovem desconhecido até se tornar um dos mais icónicos cantores e compositores da história da música.

Com canções poéticas e cheias de significado, Bob Dylan foi o primeiro (e, até agora, o único) artista na história a ganhar, em 2016, um Prémio Nobel da Literatura e um Pulitzer pela sua obra, assim como um Óscar, um Grammy e um Globo de Ouro – os três últimos pelo tema Things have changed, composto para o filme Wonder Boys - Prodígios.



O elenco conta ainda com a participação de Edward Norton, Elle Fanning, Monica Barbaro, Boyd Holbrook, Dan Fogler e Norbert Leo Butz. Para além dos oito Óscares para que está nomeado, A Complete Unknown foi indicado para vários prémios, entre eles os Globos de Ouro, os Screen Actors Guild e os Critics Choice Awards.

Enquanto os protestos políticos contra um Governo cada vez mais autoritário se intensificam no Irão, Iman, juiz e investigador do tribunal revolucionário de Teerão, luta para cumprir ordens e manter o seu lugar. Quando a arma que lhe foi atribuída desaparece, ele começa a suspeitar da mulher e das duas filhas, que se afirmam contra a repressão e repudiam o facto de, a mando dos seus superiores, ele ter o poder de assinar sentenças de morte sem investigação, avaliação de provas ou julgamento. Essa desconfiança acaba por escalar a um ponto de não-retorno, levando-o a tomar medidas drásticas que vão pôr em causa os fortes laços que sempre os uniram.

Galardoado com o Prémio Especial do Júri, o Fipresci e o Prémio do Júri Ecuménico no Festival de Cannes, considerado o melhor filme estrangeiro pela associação National Board of Review (NBR) e nomeado para o Óscar de melhor filme internacional (Irão), um drama político escrito, realizado e co-produzido pelo cineasta iraniano Mohammad Rasoulof, também autor de O Mal Não Existe (2020), que lhe valeu o Urso de Ouro em Berlim.



Rasoulof utilizou imagens de protestos reais pela morte de Mahsa Amini – uma jovem de 22 anos que morreu em Setembro de 2022, sob custódia da “polícia da moralidade" islâmica – e foi condenado a oito anos de prisão pelas autoridades iranianas. Para escapar, atravessou a pé a fronteira e, em Abril de 2024, chegou à Alemanha, um dos países co-produtores deste filme.

Um drama biográfico realizado e escrito por Kirill Serebrennikov (Verão, A Febre de Petrov) que conta a história do amor trágico e obsessivo de Antonina Miliukova (1848-1917), uma jovem moscovita de origem aristocrata, por Pyotr Ilyich Tchaikovsky (1840-1893), um dos mais famosos compositores da sua época. Determinada a casar-se com ele desde o primeiro momento em que o viu, quando tinha 16 anos e ele 25, Antonina acaba por conseguir tornar-se sua mulher em Julho de 1977.



Tchaikovsky, que se decidira pelo casamento para calar os rumores sobre a sua homossexualidade, não tarda a sentir aversão e um enorme ressentimento pela mulher com quem se casou, tentando afastá-la de todos os modos possíveis. Obsessivamente apaixonada e cada vez mais dependente dele, ela aceita todo o tipo de humilhações e recusa o divórcio. Mas isso terá como custo a perda da sua sanidade mental.

Em competição pela Palma de Ouro no Festival de Cinema de Cannes, A Mulher de Tchaikovsky conta com a actriz Alyona Mikhaylova no papel principal e Odin Biron, Yuliya Aug, Miron Fyodorov, Alexander Gorchilin e Filipp Avdeyev nos papéis secundários.

Iris está completamente apaixonada por Josh. Quando ele a convida para passar um fim-de-semana numa luxuosa cabana junto a um lago com o seu grupo de amigos, ela aceita. Mas a descoberta de algo inimaginável sobre si própria transforma a escapadela, supostamente relaxante, numa experiência aterradora e perigosa para todos os que a rodeiam.

Com uma acção situada num futuro muito próximo, este thriller de ficção científica com várias nuances de comédia negra é realizado por Drew Hancock. As interpretações ficam a cargo de Sophie Thatcher, Jack Quaid (filho de Dennis Quaid e de Meg Ryan), Lukas Gage, Megan Suri, Harvey Guillén e Rupert Friend.

Lídia e Lauro são irmãos. Ela, que acabou de ter um bebé, sente-se assoberbada com as transformações que a maternidade causou na sua vida e só quer fugir. Ele é divorciado, tem um filho pequeno e debate-se com a sua bissexualidade. Afastados durante vários anos, a depressão pós-parto dela e a indefinição dele neste momento da vida vão ser motivo de reaproximação. E apesar das circunstâncias serem uma fonte de grande sofrimento e conflito interior, vão revelar-se transformadoras para cada um deles.

Com assinatura do actor, realizador e guionista Paulo Filipe Monteiro (Zeus), conta com Beatriz Godinho, Duarte Melo, Romeu Runa, Lídia Franco, Custódia Gallego, António Durães, Pedro Lacerda e Rita Loureiro nos papéis principais.

Num futuro não muito distante, andróides de aparência humana são utilizados para todos os tipos de tarefas. Quando Maggie (Madeline Zima) tem um problema de saúde que a faz ser internada à espera de um transplante de coração, Nick (Michele Morrone), o marido, vê-se em dificuldades em conciliar os cuidados com as filhas pequenas, a casa e o trabalho.

É assim que resolve adquirir uma andróide, a que dá o nome de Alice (Megan Fox), para o ajudar com as tarefas domésticas. Não passa muito tempo até Alice se tornar praticamente indispensável, libertando Nick de várias preocupações e dando algum alento às crianças. Só que há algo de muito sinistro nesta máquina: não tarda a tornar-se hostil e mortífera, demonstrando ciúme e uma estranha obsessão pelo dono.

Com argumento de Will Honley e April Maguire, um thriller de ficção científica realizado por S.K. Dale, que já tinha trabalhado com Fox no filme Até à Morte (2021), a sua estreia em realização de longa-metragem.

Realizado em 1966 por Yasuo Furuhata, um drama que segue a história de Yôko (Mako Midori), uma jovem que fugiu de casa dos pais e que passa o tempo a vaguear pelas ruas movimentadas de Shinjuku. Um dia, é convidada por uma prostituta a entrar num bar frequentado por jovens delinquentes. Após uma experiência com drogas que corre mal, Yôko acorda no quarto de Jiro, um dos frequentadores do bar, que se apaixona por ela. Mas o grande sonho da rapariga é sair do Japão e visitar Saint-Tropez, a cidade na Riviera Francesa que viu pela primeira vez no cinema.

Yoko, a Delinquente faz parte da quarta edição do ciclo Mestres Japoneses Desconhecidos, uma iniciativa da produtora e distribuidora The Stone and The Plot para estrear nas salas de cinema algumas obras da cinematografia nipónica que, apesar de marcantes, são praticamente desconhecidas do público português.

Realizada em 1959, esta é a última obra de Hiroshi Shimizu (também autor de O Som do Nevoeiro), que volta a um dos seus assuntos predilectos: a relação entre pais e filhos. Aqui, conhecemos o jovem Michio e o seu pai, Sadao, que, ainda em luto pela morte da esposa, é pressionado a casar-se com Sonoko, uma mulher bondosa que também tem a seu cargo uma filha pequena. Mas Michio, muito fragilizado pela perda, resiste em aceitar a nova parceira do pai.

Com actuações de Jun Negami, Chikage Awashima e Bontaro Miake, este drama foi filmado a preto e branco e também faz parte da quarta edição do ciclo Mestres Japoneses Desconhecidos.

Japão, 1900. Kinu, uma jovem de 18 anos criada na pobreza, é vendida a um bordel pela família. Sendo ela a última aquisição do estabelecimento, é anunciada a venda da sua virgindade ao homem que pagar mais. Os patrões, pessoas com pouco escrúpulos, usam vários esquemas para explorar as mulheres que ali chegam e não tarda até Kinu elaborar um plano de fuga com algumas das raparigas. Um dia, conhece Jingorô, um cliente pobre que se apaixona por ela e promete saldar a sua dívida.



Realizado, em 1966, por Tai Katô, Roída Até ao Osso é mais um dos filmes desta quarta edição dos Mestres Japoneses Desconhecidos.

