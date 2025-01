Capitão Fausto a abrir, Mão Morta a fechar, vai começar o Sons de Vez 2025

É uma presença pontual e esperada, nos meses de Fevereiro e Março em Arcos de Valdevez, e mantém a tradição: o Sons de Vez está de regresso à Casa das Artes para mais uma série de concertos, neste festival que começou por ser uma mostra de música e já vai na sua 23.ª edição. Os concertos, sempre aos sábados, começam às 22h, estando o primeiro reservado aos Capitão Fausto, antecedidos pelos Bilrus. Isso no dia 1 de Fevereiro. No dia 8, novo concerto duplo: Mazgani e Ana Lua Caiano. Idem no dia 15, com Selma Uamusse e emmy curl. A fechar o mês, no dia 22, actuará Ana Moura num concerto único. Março começa com os The Last Internationale antecedidos pelos Unsafe Space Garden, no dia 1, seguindo-se Marta Ren e A Sul no dia 8 e Jorge Cruz e Diogo Zambujo no dia 15. A terminar, o mês e o festival, estarão os Mão Morta, no dia 22. Os preços variam entre 6 euros (dias 15 de Fevereiro e 8 e 15 de Março) e 10 euros (1, 8 e 22 de Fevereiro e 15 e 22 de Março).

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt