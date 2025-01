Tribunal britânico invalida novas explorações de gás e petróleo no Mar do Norte

Foi invalidada a decisão polémica do anterior Governo conservador, no dia em que o Reino Unido confirmou o novo compromisso para chegar à neutralidade climática: redução de emissões em 81% até 2035.

Um tribunal na Escócia invalidou nesta quinta-feira as autorizações dadas pelo anterior Governo britânico para abrir dois vastos novos campos de extracção de petróleo e gás natural no Mar do Norte. É uma vitória significativa para os defensores do ambiente, que deixa a decisão sobre se os projectos devem ir para a frente ou não com o actual Governo, liderado pelo Partido Trabalhista.

A Shell e a Equinor lutaram para manter a aprovação dos projectos Rosebank e Jackdaw, concedida pelo Governo do Partido Conservador liderado por Rishi Sunak em 2022 e 2023, depois de anunciar um recuo na política ambiental, alegando que que esta teria custos mais elevados para as famílias. A contestação foi liderada pela organização ambientalista Greenpeace e a Uplift, especializada na litigância ambiental.

Estas organizações não-governamentais argumentaram que as licenças tinham sido atribuídas de forma ilegal, porque não foram levadas em conta as emissões de gases com efeito de estufa causadas pela exploração destes combustíveis fósseis, designadas como "emissões a jusante". Um dos projectos, Rosebank, fica apenas a cerca de 120 km das ilhas Stheland, no ponto mais a Norte da Escócia.

A era em que os governos aprovam novos campos de extracção ignorando os impactos climáticos acabou Philip Evans, Greenpeace

O tribunal de Edimburgo deliberou que, uma vez que as decisões do Governo britânico de aprovação destes projectos eram ilegais, é preciso fazer uma nova avaliação do impacto ambiental, levando em conta as emissões, e submetê-los a um novo processo de aprovação. "O interesse público em que as autoridades actuem na legalidade e o interesse privado dos cidadãos nas alterações climáticas superam o interesse privado dos promotores", afirmou o juiz Andrew Stewart, numa decisão escrita.

Novas metas de redução de emissões

Entretanto, as metas de redução das emissões de gases com efeito de estufa britânicas foram actualizadas: o Reino Unido compromete-se a reduzir as emissões em 81% até 2035. A proposta submetida à Convenção do Clima das Nações Unidas - um documento que regista as chamadas "Contribuições Nacionalmente Determinadas" (NDC) de cada país - foi apresentada nesta quinta-feira ao Parlamento pelo ministro do Clima, Ed Miliband, numa declaração escrita.

Na Cimeira do Clima do ano passado, a COP29, o primeiro-ministro Keir Starmer tinha apresentado os objectivos do Reino Unido em matéria climática, comprometendo-se já com a redução agora confirmada de 81% até 2035, mas sem explicar exactamente como seriam atingidos os objectivos.

A proposta não define novas políticas ou planos sectoriais pormenorizados, resumindo apenas o trabalho do governo até à data em matéria de redução das emissões e prometendo mais pormenores no futuro. “Em tempo oportuno, apresentaremos um plano económico transversal actualizado para cumprir os nossos objectivos em matéria de clima, com todos os pormenores dos pacotes de políticas para todos os sectores”, lê-se no documento.

Construção sim, extracção só com autorização

O Governo do primeiro-ministro Keir Starmer anunciou entretanto que está a fazer consultas sobre novas orientações ambientais na forma como devem ser contabilizadas as emissões de gases com efeito de estufa. As empresas com projectos de extracção deverão voltar a solicitar autorizações já de acordo com novas regras.

Entretanto, as empresas poderão continuar a trabalhar nos projectos no Mar do Norte, mas não será possível extrair petróleo ou gás sem autorização governamental. "O Governo tem de agir rapidamente para que nós e outros operadores do Mar do Norte possamos tomar decisões sobre as infra-estruturas energéticas vitais do Reino Unido", pediu um porta-voz da Shell.

A Equinor, empresa norueguesa, afirmou estar "satisfeita com o resultado" do processo: "Permite-nos continuar a avançar com o projecto Rosebank, enquanto aguardamos novas autorizações". A empresa de energia escocesa Ithaca, parceira da Equinor, também se congratulou com a decisão.

Maior escrutínio

Os recursos judiciais interpostos pela Greenpeace e pela Uplift surgiram após uma decisão histórica do Supremo Tribunal do Reino Unido, segundo a qual as autoridades responsáveis pelo planeamento devem ter em conta o impacto da queima, e não apenas da extracção, de combustíveis fósseis, quando avaliam a aprovação de projectos.

81% é em quanto o Reino Unido se compromete a reduzir as suas emissões de gases com efeito de estufa até 2035

Isto levou o Reino Unido a anunciar que não defenderia as decisões tomadas anteriormente pelo Governo nos casos iniciados pela Greenpeace e pela Uplift. Desistiu também de se opor em casos semelhantes, como o da autorização de uma nova mina de carvão. A última central a carvão britânica fechou em Setembro de 2024.

"Embora os proponentes ainda possam apresentar uma nova candidatura, as implicações dos projectos para a transição energética do Reino Unido serão sujeitas a um maior escrutínio público", comentou Catherine Higham, analista do Instituto Grantham de Investigação sobre as Alterações Climáticas.

"A era em que os governos aprovam novos campos de extracção ignorando os impactos climáticos acabou", afirmou Philip Evans, da Greenpeace, citado num comunicado de imprensa, que classifica esta como "uma vitória histórica".

A Shell está a desenvolver o campo de gás Jackdaw, que, segundo a empresa, poderia fornecer combustível suficiente para aquecer 1,4 milhões de casas, enquanto a Equinor e a Ithaca Energy estão a desenvolver o campo de petróleo e gás Rosebank. As três empresas afirmam que os projectos são vitais para a segurança energética do Reino Unido e que os atrasos terão enormes custos financeiros e acarretarão a perda de postos de trabalho.

A produção de combustíveis fósseis no Mar do Norte diminuiu drasticamente desde o final da década de 1990, quando atingiu o ponto mais alto. O Governo trabalhista afirmou que não emitirá novas licenças de petróleo e gás, para reduzir a utilização de combustíveis fósseis no país e ajudar a cumprir os seus objectivos climáticos.

Tessa Khan - directora executiva da Uplift, que participou apenas na contestação ao projecto Rosebank - afirmou que o Governo deve rejeitar qualquer tentativa de levar o projecto por diante. "O contrário prejudicaria os seus ambiciosos planos de crescimento limpo", disse.