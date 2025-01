Maioria parlamentar apoia moratória sobre mineração em mar profundo

Quase todos os partidos com assento parlamentar defenderam nesta quinta-feira a adopção de uma moratória para a exploração de minério em mar profundo, embora a Iniciativa Liberal tenha considerado que as iniciativas discutidas em plenário são "vetos disfarçados".

A moratória à mineração em mar profundo até 2050 foi a plenário com a apresentação de projectos de lei de cinco partidos - PSD, PS, Livre, Bloco de Esquerda e Livre -, reunindo consenso em relação à necessidade de serem protegidos os recursos marinhos e desenvolvidos mais estudos sobre o impacto de outras actividades extractivas com impacto económico importante para Portugal, como a pesca.

Apenas a Iniciativa Liberal (IL) criticou as propostas de moratória, acusando-as de serem "vetos disfarçados" a uma actividade. "Trata-se de travar a inovação e o desenvolvimento em sectores de futuro. O que se propõe hoje não é cautela, é inacção, e a IL recusa a inacção como política", afirmou a deputada Joana Cordeiro.

Inês Sousa Real, do PAN, apelou aos partidos para que se envolvam num trabalho comum em sede de especialidade, depois de defender a adopção da moratória, inserindo-o no âmbito da Lei de Bases do Clima e das recomendações do Parlamento Europeu. Lembrou ainda que, três anos passados sobre a adopção da Lei do Clima, 60% dos municípios não dispõe de planos de acção climática, e o país está cada vez mais sujeito a fenómenos meteorológicos extremos potenciados pelas alterações climáticas.

O Bloco de Esquerda alertou para a necessidade de protecção dos mares e das actividades que são "o ganha-pão" de muitas comunidades, face ao "enorme potencial de um desastre ambiental" e social, com a extracção em mar profundo, conforme vincou o deputado Fabian Figueiredo.

Também para o PSD, está em causa não apenas uma questão ambiental, mas económica, que não pode ser "decidida no escuro". "A verdade é que ainda temos pouca luz", sublinhou o social-democrata Hugo Patrício Oliveira, recusando a exploração sem que haja um maior conhecimento dos riscos.

O PS, através de Miguel Costa Matos, recordou que dezenas de países já se pronunciaram contra a mineração em mar profundo.

"Onde existe mineração em mar profundo, existe destruição de espécies", reforçou também a deputada Isabel Mendes Lopes, do Livre, ao afirmar que quase todos os estudos apontam para danos que podem ser irreversíveis. "Quase mil investigadores de 44 países apelaram para uma moratória", disse.

Depois de questionar os prazos das moratórias, o Chega reclamou para si o estatuto de conservador, também dos recursos naturais, com o deputado Pedro Frazão a anunciar que a posição do partido é que a mineração não deve iniciar-se "sem o aprofundamento do conhecimento científico em torno dos impactos", embora possa representar uma oportunidade para o país.

O CDS-PP manifestou respeito pela posição dos Açores de rejeição desta actividade, sendo esta a zona considerada de maior potencial de exploração. "Agora é o tempo da investigação científica. Mais tarde chegará o tempo da decisão política", justificou o deputado Paulo Núncio.

O PCP acompanhou igualmente uma moratória comum às várias iniciativas legislativas, por considerar que há ainda "muito caminho para fazer em investigação aplicada", nas palavras do deputado Alfredo Maia.

Várias organizações ambientalistas têm alertado para os riscos de extracção de minerais, como cobre, lítio, níquel ou manganês, usando maquinaria pesada em mar profundo.