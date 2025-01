Governo quer criar 50 “Espaços Energia” para apoiar cidadãos na eficiência energética

O Governo vai criar 50 Espaços Energia até ao final do primeiro trimestre, que vão oferecer apoio técnico e aconselhamento sobre eficiência energética, energias renováveis e programas de financiamento para melhorias energéticas.

O projecto, apresentado na quarta-feira no Ministério do Ambiente e Energia, em Lisboa, terá um financiamento de três milhões de euros, assegurado pelo Fundo Ambiental. Segundo informação divulgada pelo ministério tutelado por Maria da Graça Carvalho, os Espaços Energia vão ser implementados pelas câmaras municipais, juntas de freguesia e comunidades intermunicipais, com o apoio técnico e monitorização da Agência para a Energia (Adene).

Os Espaços Energia serão balcões físicos e terão por missão prestar apoio técnico aos cidadãos, fornecendo informação e aconselhamento sobre eficiência energética, energias renováveis e programas de financiamento para melhorias energéticas.

As candidaturas para a criação destes espaços vão ser abertas "ainda durante este mês de Janeiro", sendo elegíveis projectos "que apresentem um forte impacto social e ambiental", adianta o ministério em comunicado, indicando que cada espaço poderá receber um financiamento até 50 mil euros, com um limite de 300 mil euros por beneficiário.

Estes Espaços Energia vão ainda permitir a recolha de dados para o Observatório Nacional da Pobreza Energética, "contribuindo para a formulação de políticas públicas mais eficazes". Em paralelo, a iniciativa prevê a disseminação de informações sobre futuros programas da transição energética, como o E-Lar e os Bairros Mais Sustentáveis.

Citada no comunicado, Maria da Graça Carvalho, o mais importante é que os Espaços Energia cumpram a sua missão, ou seja, "constituírem-se como balcões únicos para os cidadãos em matéria de eficiência energética, contribuindo para que estes possam fazer escolhas que estejam alinhadas com a luta contra as alterações climáticas, mas que melhorem também a sua qualidade de vida e condição económica".

Apoios para substituição de janelas até Maio

A ministra do Ambiente e Energia, Maria da Graça Carvalho, disse na quarta-feira ao Parlamento que as candidaturas ao "programa das janelas" poderão estar pagas dentro de "três ou quatro meses", insistindo que é necessário "não defraudar as expectativas" das pessoas.

A ministra falava numa audição na comissão parlamentar de Ambiente, em resposta a um requerimento para ser ouvida sobre o Fundo Ambiental (FA), tendo sido debatida a questão do Programa de Apoio a Edifícios mais Sustentáveis (PAES), também conhecido como "programa das janelas".

A comissão começou por ouvir o director do Fundo Ambiental, Marco António Rebelo, que foi questionado sobre aparentes atrasos no PAES, nomeadamente em disponibilizar os apoios às 81 mil pessoas que se candidataram. O responsável recordou que as candidaturas começaram a ser avaliadas a meio do ano passado e que os dados mais recentes indicam que há ainda cerca de 47 mil candidaturas para avaliar. Das que foram avaliadas, mais de 20 mil já foram pagas.

Marco Rebelo recordou que o Governo reforçou recentemente o PAES com mais 60 milhões de euros, o que permitiu que o programa avançasse porque a verba inicial já estava esgotada. Mas garantiu que "do ponto de vista regulamentar" não há atrasos, ainda que não considere razoável as pessoas estarem à espera tanto tempo.

A ministra disse depois que os 30 milhões de dotação inicial do PAES foram pagos "há poucos dias", explicando ainda que falta avaliar metade das 80 mil candidaturas, tendo sido também reforçadas parcerias com universidades e institutos politécnicos para agilizar a análise das candidaturas, incluindo com recurso a inteligência artificial.

"Vamos acelerar para que nos próximos três a quatro meses consigamos pagar todas as candidaturas", disse a ministra, acrescentando que programas do género vão continuar mas mais simples e sempre que possível com a atribuição de vouchers.

Execução do PRR

A ministra recordou também a recente criação da Agência para o Clima (ApC), que engloba o Fundo Ambiental e vários outros fundos, incluindo o Programa de Recuperação e Resiliência (PRR) na área ligada ao Ambiente, e disse que já estão escolhidas as quatro personalidades que vão compor a direcção da ApC, que serão conhecidas em pouco tempo.

O PRR tem até meio do próximo ano para executar 1,7 mil milhões de euros mas segundo a ministra há dificuldade em implementar projectos ligados ao hidrogénio verde, porque não há no mercado electrolisadores. E referiu que foram reprogramados 100 milhões de euros para apoio na eficiência energética.

Marco Rebelo já tinha referido que a taxa de execução do PRR rondava os 17% mas acrescentando que uma "parte significativa" da execução irá acontecer este ano.

Em resposta aos deputados, o responsável negou que o Fundo Ambiental não seja transparente, ressalvando que as contas são certificadas trimestralmente e que também há autoridades externas a fazerem auditorias.

Quanto à gestão dos fundos, explicou que foi feito um "pedido de reforço de recursos humanos, que não são suficientes para o volume de recursos e de investimentos", numa gestão de 3,7 mil milhões de euros (1,7 mil milhões do PRR e o restante do FA).

Maria da Graça Carvalho disse que o financiamento do Fundo Ambiental no ano passado (1,9 mil milhões de euros) foi executado em 99,6%.