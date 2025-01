Depressão Hermínia trouxe alguma folga nas reservas de água das albufeiras nacionais

Os recursos hídricos armazenados nas 81 barragens públicas monitorizadas atingiram 10.215 hm3, com 77% da capacidade. Apenas duas barragens continuam com volumes abaixo dos 20%.

A destruição causada pela passagem da depressão Hermínia por Portugal foi expressiva, mas depois da tempestade vem a bonança: o aumento dos níveis de armazenamento de água nas albufeiras nacionais. O benefício maior da precipitação foi para a região algarvia, mas também para a barragem de Santa Clara, em Odemira, que assegura a produção de frutos vermelhos.

A informação divulgada no último boletim semanal das albufeiras publicado pela Agência Portuguesa do Ambiente (APA) confirma que a 27 de Janeiro, e comparativamente ao boletim anterior (de 23 de Janeiro), “verificou-se o aumento do volume armazenado em 14 bacias hidrográficas e a diminuição em apenas uma”.

Os recursos hídricos armazenados nas 81 barragens públicas monitorizadas pelo Sistema Nacional de Informação de Recursos Hídricos (SNIRH) atingiram os 10.215 hectómetros cúbicos (77%). Na semana anterior, o encaixe situou-se nos 9438 hm3 (72%). No espaço de uma semana e, sobretudo, por força da tempestade Hermínia, registou-se um acréscimo de 777 hm3 no nível de armazenamento total.

Mas apesar do nível de armazenamento ter aumentado 777 hm3 no espaço de uma semana, o diferencial em relação a o período homólogo de 2024 regista uma redução na água armazenada. A 29 de Janeiro de 2024 o volume atingiu 10.709 hm3 (81%). No dia 27 Janeiro deste ano, descia para os 10.215 hm3 (77%), que corresponde a menos 494 hm3.

Menos do que no ano passado

No Norte do país, a barragem de Alto Lindoso (entre Ponte da Barca e Arcos de Valdevez) recebeu um razoável débito comparativamente com o que registou no início de Janeiro, 195 hm3 (51%), e o que se observava a 28 de Janeiro, 226 hm3 (70%). A albufeira do Alto Rabagão (Montalegre, Vila Real) apresenta um volume de 384 hm3 (83%) quando em igual período de 2024 se situava nos 534 (94%).

As 16 barragens da bacia do Douro continuam a registar os mais altos níveis de armazenamento de todas as bacias nacionais. Em 13 das 16 barragens os armazenamentos (1999 hm3), à semelhança do que se verificou em igual período de 2024 (2049 hm3), apresenta cotas acima dos 85%.

Na bacia do Tejo, as duas maiores barragens do sistema – Cabril (entre Leiria e Castelo Branco) com 530 hm3 (74%) e Castelo do Bode que apresenta 881 hm3 (80%) – asseguram uma boa reserva de água, embora o volume seja inferior ao registado em 28 de Janeiro de 2024, respectivamente 609 hm3 (85%) e 951 hm3 (87%).

Algum desafogo no Sul

Chegados ao Sul do país, a problemática bacia do Sado armazena mais água 341 hm3 que os valores observados no ano transacto – 333 hm3. Alqueva tem uma reserva de 3350 hm3 (81%), que assegura os fornecimentos ao seu sistema de rega e perímetros de rega confinantes (155 mil hectares) durante três anos.

E até a barragem de Santa Clara (Odemira) parece ter saído da situação crítica em que se encontrava desde 2017. Durante o mês de Janeiro recebeu um volume de afluências na ordem dos 41 hm3, embora a sua reserva de água actual 188 hm3 (39%) continue a permanecer abaixo da linha estabelecida para o seu caudal morto que se situa nos 245 hm3. Garantido fica o fornecimento de água ao perímetro de rega do Mira e, sobretudo, à produção de frutos vermelhos.

Também as afluências que chegaram às seis barragens algarvias monitorizadas pela APA, receberam um volume de afluências que veio dar algum desafogo ao sector agrícola, actividade turística e abastecimento público. Dos 134 hm3 (26,2%) que armazenavam no início de Janeiro, com a forte precipitação atmosférica que ocorreu ao longo dos últimos 10 dias, devolveu às albufeiras algarvias mais 81 hm3.

Duas barragens "no vermelho"

No entanto, as barragens de Arade da Bravura, no Algarve, e Monte da Rocha, na bacia do Sado, continuam no vermelho com volumes de armazenamento abaixo dos 20%.

Espera-se que as escorrências continuem a reforçar os volumes retidos nas albufeiras nacionais no norte, centro e sul do país, mas as previsões avançadas pela Luso Meteo – Meteorologia e Clima “Janeiro pode terminar seco, e o primeiro fim-de-semana de Fevereiro pode ser de sol e tempo seco”.

Por sua vez, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) na sua previsão sazonal para Fevereiro a Abril, admite que possa ocorrer uma anomalia positiva (a temperatura observada será mais quente que o valor de referência) na temperatura média mensal do ar.