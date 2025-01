Alibaba lança modelo de inteligência artificial que diz ser melhor que o DeepSeek

A Alibaba, empresa chinesa de tecnologia, lançou nesta quarta-feira uma nova versão do seu modelo de inteligência artificial Qwen 2.5, que afirma ser superior ao altamente aclamado DeepSeek V3.

O momento invulgar do lançamento do Qwen 2.5-Max, no primeiro dia do Ano Novo Lunar, quando a maioria dos chineses está fora do trabalho e com as suas famílias, reflecte a pressão que a ascensão meteórica da startup chinesa de IA DeepSeek nas últimas três semanas exerceu não só sobre os rivais estrangeiros, mas também sobre a sua concorrência interna.

O Qwen 2. 5-Max "supera quase em toda a linha o GPT-4, o DeepSeek V3 e o Llama-3.1-405B", declarou a Alibaba num comunicado publicado na conta oficial do WeChat, referindo-se aos modelos de IA de código aberto mais avançados da OpenAI e da Meta.

O lançamento, a 10 de Janeiro, do assistente de IA da DeepSeek, alimentado pelo modelo DeepSeek-V3, bem como o lançamento, a 20 de Janeiro, do seu modelo R1, abalou Silicon Valley e fez com que as acções tecnológicas caíssem a pique, uma vez que os supostos baixos custos de desenvolvimento e utilização da startup chinesa levaram os investidores a questionar os enormes planos de despesa das principais empresas de IA nos Estados Unidos.

Mas o sucesso do DeepSeek também levou a uma corrida entre os seus concorrentes nacionais para actualizar os seus próprios modelos de IA. Dois dias após o lançamento do DeepSeek-R1, a empresa proprietária do TikTok, ByteDance, lançou uma actualização para o seu principal modelo de IA, que afirmou ter superado o modelo o1, da OpenAI e da Microsoft, no AIME, um teste de referência que mede a forma como os modelos de IA compreendem e respondem a instruções complexas. Também a DeepSeek afirmou que o seu modelo R1 rivalizava com o o1 da OpenAI em vários parâmetros de desempenho.

DeepSeek e a concorrência nacional

O antecessor do modelo V3 do DeepSeek, o DeepSeek-V2, desencadeou uma guerra de preços de modelos de IA na China após o seu lançamento em Maio passado. O facto de o DeepSeek-V2 ser de código aberto e incrivelmente barato, apenas 1 yuan (0,14 dólares) por 1 milhão de tokens — ou unidades de dados processados pelo modelo de IA — levou a Alibaba a anunciar reduções de preços de até 97% num conjunto de modelos.

Outras empresas tecnológicas chinesas seguiram o exemplo, incluindo a Baidu, que lançou o primeiro equivalente chinês do ChatGPT em Março de 2023, e a empresa de Internet mais valiosa do país, a Tencent.

Liang Wenfeng, o enigmático fundador da DeepSeek, disse, numa rara entrevista ao meio de comunicação social chinês Waves, em Julho, que a empresa "não se importava" com as guerras de preços e que o seu principal objectivo era alcançar a inteligência artificial geral. A OpenAI define a inteligência artificial geral como sistemas autónomos que superam os humanos nas tarefas mais valiosas do ponto de vista económico.

Enquanto as grandes empresas tecnológicas chinesas, como a Alibaba, têm centenas de milhares de empregados, a DeepSeek funciona como um laboratório de investigação, composto principalmente por jovens licenciados e doutorandos das melhores universidades chinesas.

Liang disse na sua entrevista de Julho que acreditava que as maiores empresas de tecnologia da China poderiam não estar bem adaptadas ao futuro da indústria de IA, contrastando os seus custos elevados e estruturas piramidais com a operação simples e o estilo de gestão flexível da DeepSeek. "Os grandes modelos fundamentais requerem uma inovação contínua e as capacidades dos gigantes tecnológicos têm os seus limites", disse.