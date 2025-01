Saúde: plataforma vai gerir “em tempo real” camas nas urgências e nos cuidados neonatais e pediátricos

Acesso às urgências pediátricas de Lisboa e Vale do Tejo, Leiria, Santarém, Caldas da Rainha e Área Metropolitana do Porto vai passar a ser referenciado. Projecto-piloto terá a duração de três meses.

O acesso às urgências pediátricas da Região de Lisboa e Vale do Tejo, Leiria, Santarém e Caldas da Rainha e da Área Metropolitana do Porto vai passar a ser referenciad0. Tal como já acontece com muitas urgências para adultos, o encaminhamento das crianças para as urgências hospitalares vai ser feito pela Linha SNS24 e pelo INEM, bem como pelos centros de saúde ou outras unidades de saúde públicas, privadas ou do sector social.