Quase metade dos detidos diz que é fácil arranjar cannabis dentro das prisões

Relatório Preliminar do Inquérito Nacional Sobre Comportamentos Adictivos em Meio Prisional 2023 alerta que consumo de drogas nas prisões é preocupação crescente: 22,6% consumiram no último ano.

“O consumo de drogas dentro das prisões continua a ser uma preocupação significativa”, salienta o Relatório Preliminar do Inquérito Nacional Sobre Comportamentos Adictivos em Meio Prisional 2023, que, nas conclusões, aponta também como “uma preocupação crescente” a ocorrência de overdoses dentro das prisões. O documento alerta ainda para “a facilidade de obtenção”, relatada por muitos reclusos, de cannabis dentro das prisões.

Segundo o relatório, divulgado pelo Instituto para os Comportamentos Adictivos e as Dependências (ICAD) esta quarta-feira, a prevalência de consumo de substâncias ilícitas dentro da prisão manteve-se em linha com os inquéritos realizados em anos anteriores, com valores entre 34% e 36%. Numa análise temporal, o consumo no último ano da reclusão actual foi de 22,6% e no último mês de 20,1%.

Em 2023, a substância com maiores prevalências de consumo em todas as temporalidades foi a cannabis, enquanto os inalantes, o fentanil, GHB/GBL e as catinonas sintéticas registaram as menores prevalências de consumo. “Comparando com 2014, observa-se para a maioria destas substâncias o aumento do seu consumo dentro da prisão.”

O inquérito contou com a participação de 2179 reclusos, representando 18,6% da população prisional total. Foram obtidas 2105 respostas válidas à recolha de dados realizada entre 22 de Novembro e 7 de Dezembro de 2023.

O documento refere que das respostas obtidas dá para inferir que existe “bastante” dificuldade em adquirir substâncias ilícitas dentro da prisão, “excepto no que respeita a cannabis, que os inquiridos declaram ser muito fácil (23,5%) ou fácil (21%) de obter dentro do estabelecimento prisional em que se encontram”. Já nos casos da cocaína e da heroína, 16% dos reclusos consideraram ser muito fácil de obter. O grau de dificuldade (difícil ou muito difícil) varia entre os 55,4% para a obtenção de cannabis e os 73,8% para obter outras drogas.

Esta acessibilidade “é um problema grave, pois facilita a continuidade do uso de substâncias ilícitas e compromete os esforços de reabilitação”, refere o relatório, que destaca a “necessidade urgente de medidas de prevenção e resposta eficazes” às overdoses dentro da prisão.

Quer seja na actual reclusão ou em anteriores, verifica-se “um aumento da prevalência de overdoses (aumento de 0,5 pontos percentuais entre o total da população inquirida e +0,9 pontos percentuais entre a população consumidora)”.

Dos 1334 consumidores de substâncias ilícitas ao longo da vida, 66,7% declararam nunca ter feito um tratamento de dependências fora ou dentro da prisão. Dos que estiveram em tratamento pelo menos uma vez na vida, 24% tiveram-no dentro do estabelecimento prisional.

Consumo de álcool sobe

Segundo os resultados, houve um decréscimo na proporção de consumo de tabaco na reclusão actual em relação aos dados de 2014. Já em relação ao consumo de álcool, “regista-se uma proporção de consumo de 31,4% do total de inquiridos, valor bastante superior ao observado em 2014 (17,9%)”.

"Dos inquiridos que declararam já ter realizado o consumo de álcool dentro da prisão, em qualquer reclusão (31,4%), 19,5% reportaram ter consumido esta substância no último mês da reclusão actual" e, destes, 41,4% consumiram diariamente ou quase.

O ICAD sublinha “a necessidade de continuar a desenvolver e implementar programas eficazes de prevenção e tratamento de dependências dentro das prisões”.

No questionário de 2023, procurou-se saber quais os temas que preocupam mais a população reclusa: 78,2% dos inquiridos mostraram-se preocupados ou muito preocupados com a possibilidade de serem contagiados com doenças infecciosas nos estabelecimentos prisionais, 70,7% mostraram-se preocupados com o acesso ao tratamento de doenças infecciosas, enquanto 42,8% o demonstraram em relação ao acesso a programas de tratamento de dependências.

Quanto aos vários programas e medidas disponíveis dos serviços de saúde nas prisões, 61,3% dos reclusos tinham conhecimento da possibilidade de realização de exames de saúde. Mas os restantes programas de saúde “são conhecidos por menos de 1/3 da população prisional” – “33,1% tem conhecimento de programas de despistagem de doenças infecciosas”, “o aconselhamento sobre problemas relacionados com a droga é conhecido por 29,5% da população inquirida” e “os tratamentos de substituição de opiáceos são conhecidos por 28% dos reclusos”.