PÚBLICO na Escola aposta na proximidade às escolas e às comunidades educativas

Rede Público na Escola pretende criar comunidade com educadores e professores para ajudar os mais jovens a lidar com a informação na era digital. Adesão é gratuita e requer apenas registo por email.

Chama-se Rede Público na Escola, nasce este mês, destina-se a professores e educadores e é a mais recente iniciativa do projecto de literacia mediática do PÚBLICO. Com uma simples inscrição por email, todos os que pretenderem ficar ligados à nossa rede podem receber notícias sobre diversas informações e ferramentas educativas que pretendem alargar o serviço público deste projecto. A razão desta iniciativa explica-se com várias necessidades: como levar para as escolas e para o quotidiano das famílias com filhos até ao secundário a discussão sobre a relevância e os perigos dos media? Como ajudar os mais jovens a ler criticamente as notícias dos jornais ou dos telejornais? Como identificar os perigos que a desinformação, a “verdade alternativa” ou a manipulação da informação colocam à democracia e às relações de confiança que servem de alicerce às nossas sociedades?

A Rede Público na Escola é uma extensão do serviço que o PÚBLICO na Escola já presta junto de centenas de professores, dezenas de escolas e milhares de jovens. O que propomos aos que aderirem à nossa rede é a distribuição mensal gratuita de um boletim digital onde se dão conta de iniciativas na área da literacia para os média, exemplos de boas práticas nas escolas, acções de formação, em especial para professores, reflexões sobre o estado da arte da literacia mediática em Portugal e no mundo e casos práticos em que uma notícia de jornal serve de base a um plano de aula ou a uma simples discussão em família. Os membros da rede têm vantagens no acesso aos nossos serviços, como as formações presenciais ou online, ou nas visitas organizadas à nossa redacção de Lisboa – e, em casos especiais, do Porto.

O novo passo do crescimento do PÚBLICO na Escola justifica-se com a crescente importância da literacia para os media na era digital e das redes sociais. O jornal mantém o seu projecto para as escolas desde a sua fundação, mas nunca como hoje a necessidade de consciencializar os mais jovens para as oportunidades e riscos do mundo da informação foi tão premente. O PÚBLICO na Escola aposta na prática do jornalismo, fazendo com que os mais jovens compreendam e se apropriem das regras essenciais da profissão, abordando questões como o sentido de serviço público, a verificação de factos, a qualidade e rigor na escrita, o contraditório, a diversidade de opiniões, a deontologia, entre outras. Pretende-se que os jovens sejam capazes de distinguir factos de opiniões, de identificar fontes de informação credíveis, de compreender o poder e o sentido de responsabilidade que a produção de informação implicam, independentemente do meio usado.

Para incentivar as escolas a fazerem jornais, lançámos no arranque do ano lectivo 2023-24, a plataforma TRUE, uma ferramenta digital gratuita e intuitiva que facilita o trabalho das escolas. Nestes como em outros casos de jornais escolares, a nossa equipa, que reúne jornalistas e professores, faz o acompanhamento e a mentoria destes projectos. A procura crescente das nossas formações, a quantidade de escolas que fazem jornais escolares, a receptividade aos diversos concursos que dinamizamos ou o sucesso do Encontro Nacional de Jovens Jornalistas que promovemos com a Direcção-Geral da Educação são outros testemunhos da relevância que o PÚBLICO na Escola conquistou na comunidade educativa nacional.

A Rede que agora lançamos é um apelo a que mais professores e educadores se juntem ao nosso projecto. Ficando ainda mais perto do que fazemos, mas também contribuindo activamente para que alargue a sua utilidade pública – fazendo sugestões e participando nas nossas iniciativas. Se o mundo da informação os interpela, se a desinformação assusta, se acredita que a literacia dos mais jovens é crucial para que os valores críticos da democracia e das sociedades livres, como a verdade baseada em factos ou o pensamento crítico, se mantenham, basta uma simples inscrição no email pubnaesc@publico.pt para que fique mais perto das respostas que procura.

O PÚBLICO na Escola é um projecto de responsabilidade social do PÚBLICO, não tem fins lucrativos e é apoiado pelo Ministério da Educação, a Fundação Belmiro de Azevedo, a Fundação BPI/'la Caixa' e a Visapress.