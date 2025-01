Polícia deu bastonada a Odair depois de colega o balear. Vítima não empunhava nenhuma faca

O Ministério Público concluiu que, já depois de Odair Moniz ter sido baleado, os dois agentes da PSP envolvidos na sua morte ainda lhe bateram com um bastão extensível. A acusação que assaca a um dos dois polícias presentes no bairro da Cova da Moura, na Amadora, na madrugada de 21 de Outubro, o crime de homicídio não faz referência à faca com que, alegadamente, a vítima teria ameaçado os agentes da autoridade e que poderia justificar a utilização da arma de fogo contra o cozinheiro por parte do agente, em legítima defesa.

Apesar de nas imediações do local onde Odair caiu ter sido apreendido, minutos depois da retirada do corpo, um punhal com 25 centímetros de comprimento, 15 de lâmina serrilhada e cabo de 10 centímetros em plástico de cor preta, esta arma branca não tinha vestígios biológicos em quantidade suficiente para obter um perfil de ADN, razão pela qual não se sabe a quem pertencia.

O filme dos acontecimentos feito pelos investigadores dá conta de como a forma como Odair Moniz se comportou ao volante naquela noite levantou suspeitas aos dois agentes, que o perseguiram no carro-patrulha. Eram 5h25 e entretanto o carro do cozinheiro tinha parado, depois de bater num veículo estacionado na rua principal do bairro da Cova da Moura. “Polícia, mãos na cabeça, deita no chão”, repetiram os agentes da autoridade, sem conseguirem, no entanto, algemar Odair, que resistia como podia à detenção, esbracejando. Os polícias desferem-lhe então as primeiras bastonadas, às quais a vítima reage com um pontapé nas costas de um deles, que começa a fazer disparos para o ar. Junta-se gente, que assiste ao momento em que o cozinheiro desfere um murro num dos homens fardados.

O primeiro tiro é disparado contra a vítima logo a seguir, atingindo-a no tórax. “Odair permaneceu de pé”, descreve a acusação. Ao que o atirador atira uma segunda vez, atingindo desta vez o cozinheiro na zona genital e na perna direita. O alvo cai finalmente no chão e é neste momento que o segundo polícia “lhe desfere uma pancada com recurso ao bastão”. Odair rola no chão até se imobilizar de barriga para cima. Havia de morrer no hospital, na sequência das lesões provocadas pelo primeiro disparo.

Como noticiou a CNN Portugal, o Ministério Público vai agora abrir uma investigação autónoma à conduta das chefias dos dois agentes, por suspeitas de falsificação de documento, uma vez que o auto da ocorrência foi lavrado no momento em que o autor dos disparos fatais estava a ser ouvido na Polícia Judiciária, tendo no entanto sido assinado pelo polícia. "No decurso da investigação surgiu a suspeita de que o auto de notícia elaborado pela PSP padece de incongruências e de inexactidões. Uma das suspeitas que existe é, desde logo, quanto à sua autoria, uma vez que o mesmo terá sido elaborado às 14h55 do dia 21 de Outubro de 2024" pelo autor dos disparos, "sendo que este nessa data e hora se encontrava a ser sujeito a interrogatório pela Polícia Judiciária", escreve a procuradora Patrícia Agostinho, do Departamento de Investigação e Acção Penal Regional de Lisboa.

Nos dias que se seguiram à morte do cidadão cabo-verdiano de 43 anos registaram-se tumultos no Zambujal e noutros bairros da Área Metropolitana de Lisboa, onde foram queimados e vandalizados autocarros, automóveis e caixotes do lixo, somando-se cerca de duas dezenas de detidos e outros tantos suspeitos identificados. No dia 26 de Outubro de 2024, o movimento Vida Justa promoveu em Lisboa uma manifestação sob o mote “Sem justiça não há paz”, pedindo justiça pela morte de Odair Moniz, e contra a repressão policial. Além do processo judicial, estão a decorrer na Inspecção-Geral da Administração Interna e na PSP processos de âmbito disciplinar.