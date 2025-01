Ministério Público investiga pen apreendida em São Bento com identidade de espiões

Inquérito foi aberto em Novembro do ano passado. Pen foi encontrada em cofre do gabinete de Vítor Escária, aquando das buscas à residência oficial do primeiro-ministro em Novembro de 2023.

O Ministério Público está a investigar desde Novembro do ano passado um eventual crime de violação do segredo de Estado relacionado com uma pen drive apreendida há mais de um ano num cofre no gabinete de Vítor Escária, antigo chefe de gabinete de António Costa, que conterá a identificação e outros dados de centenas de agentes dos serviços secretos, da Polícia Judiciária e da Autoridade Tributária.

A informação foi confirmada esta quarta-feira pela Procuradoria-Geral da República (PGR) ao PÚBLICO, na sequência de uma notícia avançada pela revista Sábado, que dá conta da abertura da investigação, que estará nas mãos dos procuradores da Operação Influencer. “Confirma-se que, relativamente aos factos agora noticiados, foi instaurado inquérito, em Novembro de 2024, no Departamento Central de Investigação e Acção Penal, o qual se encontra em segredo de justiça”, respondeu a Procuradoria ao PÚBLICO.

Contactado pelo PÚBLICO, o advogado de António Costa, João Cluny, garante que o cliente nunca foi confrontado com a existência desta pen num cofre da sala de trabalho do seu chefe de gabinete, no Palácio de São Bento, a residência oficial do primeiro-ministro. Recorde-se que estas buscas ocorreram a 7 de Novembro de 2023, o dia em que António Costa se demitiu, após um comunicado divulgado pela PGR informar que o então governante também era suspeito neste caso, uma qualidade que ainda mantém.

“Perante a notícia hoje tornada pública, quer apenas deixar claro que em momento algum foi o seu constituinte confrontado com a existência desta alegada pen ou com o seu conteúdo​, desconhecendo em absoluto do que se trata e o que dela efectivamente consta, pelo que nenhum comentário adicional fará”, lê-se numa nota assinada por João Cluny.

O PÚBLICO tentou, sem sucesso, contactar o advogado de Vítor Escária.

Segundo a revista Sábado, o auto de busca identificava a pen como "item 19" e descrevia desta forma o seu conteúdo: "informação, designadamente de natureza fiscal, sobre vários funcionários, incluindo órgãos de polícia criminal, com ficheiros que se apresentam datados do ano de 2019, pelo que indiciando-se, pelo menos, um crime de violação do sigilo fiscal, foi determinada a apreensão deste suporte".

O advogado que acompanhou Vítor Escária na diligência terá pedido a palavra para salientar que o conteúdo do suporte informático estava "excluído do mandado de busca", logo não poderia ter sido apreendido, escreve a Sábado.

Na resposta, o procurador que acompanhou as diligências, Rosário Teixeira, alegou, segundo a revista, que "sem prejuízo da relevância da informação, em função de alguns dos funcionários identificados no referido dispositivo, que não podemos excluir que esteja relacionado com o objecto da presente investigação", considerou que a "simples disponibilidade de um suporte informático com o conteúdo identificado é susceptível de integrar a prática de um crime de violação do segredo fiscal".

O juiz de instrução Nuno Dias Costa acabou por validar a apreensão, considerando que o conteúdo da pen não assumia relevância na Operação Influencer, mas se traduzia num "conhecimento fortuito da prática de ilícito criminal".