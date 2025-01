Polícia envolvido na morte de Odair Moniz acusado de homicídio: MP quer proibi-lo de exercer

O Ministério Público acusou de homicídio o agente da PSP envolvido na morte de Odair Moniz no bairro da Cova da Moura. Numa nota no seu site, a Procuradoria-Geral da República diz ainda que o Ministério Público requereu que o arguido seja condenado com pena acessória de proibição do exercício de função. Além disso, pediu como medida de coação que fique suspenso de funções enquanto aguarda o desfecho do processo.

À Lusa, o advogado Ricardo Serrano Vieira disse que vai consultar o processo e ponderar se vai ou não requerer a abertura de instrução, fase facultativa que visa decidir por um juiz de instrução criminal se o processo segue para julgamento. Questionada pelo PÚBLICO, fonte oficial da Direcção Nacional da PSP disse que não irão comentar a decisão judicial e insistiu no respeito pela presunção de inocência do arguido.

Odair Moniz, cidadão cabo-verdiano de 43 anos e morador no Bairro do Zambujal, na Amadora, morreu depois de ter sido baleado por um agente da PSP na madrugada de 21 de Outubro, no bairro da Cova da Moura, no mesmo concelho, distrito de Lisboa.

A moldura penal que pune o homicídio na forma simples pelo qual o agente da PSP foi acusado oscila entre um mínimo de oito e um máximo de 16 anos de cadeia. Já a proibição do exercício de função pode ser decretada por um período de dois a oito anos.

De acordo com a versão oficial da PSP, Odair Moniz pôs-se "em fuga" de carro depois de ver uma viatura policial e despistou-se na Cova da Moura, onde, ao ser abordado pelos agentes, "terá resistido à detenção e tentado agredi-los com recurso a arma branca". Testemunhas ouvidas pelo PÚBLICO viram a polícia a tentar prender Odair Moniz e ele a recusar, mas nunca violência. Negam também a existência de uma arma.

A associação SOS Racismo e o movimento Vida Justa contestaram a versão policial e exigiram uma investigação "séria e isenta" para apurar responsabilidades, considerando que está em causa "uma cultura de impunidade" nas polícias.

Nessa semana registaram-se tumultos no Zambujal e noutros bairros da Área Metropolitana de Lisboa, onde foram queimados e vandalizados autocarros, automóveis e caixotes do lixo, somando-se cerca de duas dezenas de detidos e outros tantos suspeitos identificados. No dia 26 de Outubro de 2024, o movimento Vida Justa promoveu em Lisboa uma manifestação sob o mote “Sem justiça não há paz”, pedindo justiça pela morte de Odair Moniz, e contra a repressão policial.

Além do processo judicial, estão a decorrer na Inspecção-Geral da Administração Interna e na PSP processos de âmbito disciplinar.

No início de Dezembro, o agente da PSP, que está de baixa médica, foi interrogado pelo Ministério Público (MP) no Departamento de Investigação e Acção Penal de Lisboa, no Campus da Justiça, e optou pelo silêncio.