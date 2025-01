Militar da GNR morre em colisão na EN 119 em Benavente

O acidente deixou um outro militar ferido com gravidade e uma ocupante de outro veículo com ferimentos ligeiros.

Um militar da GNR morreu e outro ficou ferido com gravidade, esta quarta-feira, na sequência de uma colisão entre duas viaturas na Estrada Nacional 119 (EN119) no concelho de Benavente, distrito de Santarém, adiantaram à Lusa fontes policiais.

Fonte do Comando Geral da GNR referiu à Lusa que o acidente na localidade de Santo Estêvão, concelho de Benavente, teve alerta pelas 18h46 e envolveu pelo menos duas viaturas, uma civil, com a ocupante, uma mulher, a sofrer ferimentos ligeiros.

Na outra viatura, militar, estavam dois elementos do Serviço de Protecção da Natureza e do Ambiente da GNR (SEPNA).

Um dos militares morreu, com o óbito a ter sido declarado no local pela Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) de Vila Franca de Xira, adiantou à Lusa fonte do Comando Sub-regional da Lezíria do Tejo.

O outro militar ficou ferido com gravidade, tendo sido transportado para o Hospital de S. José, em Lisboa, de acordo com a mesma fonte da GNR. As causas do acidente estão agora a ser investigadas, acrescentou.

Para o local foram destacados elementos dos bombeiros Benavente, VMER de Vila Franca de Xira e Santarém, e da GNR, num total de 24 operacionais.