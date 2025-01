GNR abre processo disciplinar a militar que agrediu condutor alcoolizado

Foi aberto um processo disciplinar a um militar da GNR que, no sábado, 25 de Janeiro, à noite, agrediu um condutor alegadamente alcoolizado, durante uma ocorrência de trânsito em Perafita, Matosinhos. O episódio foi gravado e difundido nas redes sociais.

A operação terá sido desencadeada por um acidente de viação, que levou à fiscalização do condutor e detenção deste pelo crime de condução sob influência de álcool.

No vídeo, é audível a voz de um dos militares, que grita "Estás a brincar? Estás a gozar com a minha cara?", depois de esbofetear o condutor, que, como consequência da agressão, cai.

Fonte do Comando Geral da GNR confirmou ao PÚBLICO que, depois de analisadas as imagens, foi aberto um processo disciplinar ao militar, com vista ao apuramento das circunstâncias. Não foi avançado se o militar em questão foi afastado ou permanece em funções.