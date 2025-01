Fisco alerta sobre emails fraudulentos que usam o WeTransfer

A Autoridade Tributária e Aduaneira (AT) alertou esta quarta-feira que está a ser enviado a alguns contribuintes um email fraudulento que utiliza o site de envio de ficheiros WeTransfer. Quem receber esse email deve apagá-lo de imediato e não clicar em nenhum link.

No alerta publicado no Portal das Finanças, a AT partilha um desses emails que está a ser enviado em seu nome e no qual o destinatário é convidado a descarregar os supostos ficheiros usando um link fraudulento.

"Estas mensagens são falsas e devem ser ignoradas. O seu objectivo é convencer o destinatário a aceder a páginas maliciosas carregando nos links sugeridos", pelo que "em caso algum" o contribuinte deverá efectuar a operação pedida, salienta a AT.

Foto Se receber um destes mails, ponha-o logo no lixo AT

No prospecto sobre segurança de informação que tem disponível no seu site, a AT reforça que, por vezes, são enviadas ao contribuinte mensagens fraudulentas - por correio electrónico ("phishing") ou SMS ("smishing") - com o objectivo de o convencer a descarregar software malicioso.

"Noutras situações, são reproduzidas janelas de autenticação falsas, geradas por software malicioso que foi instalado nos computadores dos utilizadores. Estas janelas são falsas e devem ser ignoradas", sublinha a mesma informação.

A AT lembra ainda que pela sua natureza sigilosa, o acesso a serviços e informações individualizados no Portal das Finanças necessita de autenticação prévia efectuada através da inserção do seu NIF e senha de acesso, do Cartão do Cidadão ou da Chave Móvel Digital, sendo este processo de autenticação efectuado quando acede ao site: www.portaldasfinancas.gov.pt.