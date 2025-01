Associações católicas e da sociedade civil pedem políticas para a imigração baseadas em factos

Políticas públicas baseadas em “factos concretos”, humanização na abordagem às migrações, avaliação do impacto das alterações da lei no aumento da imigração ilegal, resposta aos problemas concretos das pessoas migrantes como a habitação e legalização, a par do fomento de um discurso "mais positivo e digno" sobre as pessoas estrangeiras. Estes são alguns dos apelos feitos por 37 organizações – católicas, como a Cáritas, Instituto Padre António Vieira ou Serviço Jesuíta de Apoio aos Refugiados, e da sociedade civil, como o Instituto Marquês de Valle Flôr, a Solidariedade Imigrante ou a Oikos.

Numa carta aberta ao ministro da Presidência, à ministra da Administração Interna e ao ministro dos Negócios Estrangeiros, as organizações apelam a "medidas e políticas dignas, justas e eficazes, de acolhimento, integração e inclusão de migrantes".

No documento referem: "O enfoque na securitização das migrações, em detrimento do desenvolvimento e dos direitos humanos, o crescimento do discurso de ódio e anti-imigração nos países europeus e as possíveis incoerências do novo Pacto da União Europeia sobre Migração e Asilo são algumas das preocupações que nos levam a dirigir a presente carta, reconhecendo que persistem incoerências na implementação de políticas de migração que tenham por base uma abordagem de direitos humanos, onde a centralidade das pessoas nas políticas públicas e nos processos de desenvolvimento é activamente defendida."

As organizações deixam uma série de recomendações, como a “importância de uma compreensão aprofundada dos factos para desconstruir mitos”, e apelam a que se deixe de priorizar interesses económicos e desafios burocráticos, que se sobrepõem às necessidades e vulnerabilidades das pessoas migrantes.

"Para potenciar as interligações positivas entre migrações e desenvolvimento, são fundamentais políticas públicas coerentes e articuladas, entre vários sectores e intervenientes. Particularmente, medidas concretas e políticas equilibradas e eficazes de acolhimento, integração e inclusão, que permitam às pessoas migrantes realizarem plenamente o seu potencial, que protejam os seus direitos humanos e liberdades fundamentais, independentemente do seu estatuto migratório", apelam.

E, enfatizando a necessidade de medidas que "garantam a não-discriminação a todos os níveis e criem condições para a igualdade de direitos e deveres, que empoderem os migrantes e estimulem o seu contributo activo para um desenvolvimento inclusivo e sustentado, nos países de acolhimento e de origem", concluem: "Só assim será possível mobilizar todos os cidadãos – nacionais e migrantes – para a construção de um futuro comum, no qual todos tenham o seu lugar, papel e valor intrínseco."

Uma estrutura de emergência

Em seis pontos que elencam como apelos, as organizações dizem que é necessário responder a "problemas concretos" dos imigrantes, como o alojamento e habitação, recomendam que seja criada uma “estrutura de emergência que permita o acompanhamento e apoio necessário às pessoas migrantes e refugiadas” e chamam a atenção para o facto de ser necessário "garantir que a regularização documental, apesar de importante", não se deve "sobrepor ao acolhimento e protecção imediata dos migrantes mais vulneráveis".

Referem também que é necessário responder a problemas coma “falta de apoio legal e acompanhamento, agravada pela burocracia”, a “barreira linguística enfrentada pelos imigrantes” e a “revisão dos acordos de saúde”.

A Fundação Fé e Cooperação, Associação Renovar a Mouraria, a Humans Before Borders, os Médicos do Mundo, a Rede Europeia Anti-Pobreza, a Fundação Gonçalo da Silveira são outras das signatárias.