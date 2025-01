Aberta via para regularizar imigrantes com descontos para a Seguranca Social até Junho de 2024

Projecto de lei aprovado pelo Parlamento está em prática no site da AIMA. Trabalhadores imigrantes com descontos até 4 de Junho de 2024 podem tentar regularizar-se.

A Agencia para a Integração, Migrações e Asilo (AIMA) abriu uma via online para os estrangeiros que estavam em Portugal a trabalhar e a descontar para a Segurança Social até ao dia 4 de Junho de 2024, quando o Governo revogou a chamada manifestação de interesse, medida anunciada num dia, 3 de Junho, e posta em prática no seguinte.

Segundo uma nota da AIMA, para isso é preciso acederem à plataforma services.aima.gov.pt, clicar em “Não tenho MI, mas estou inscrito e fiz descontos para a Segurança Social antes de 4 de Junho de 2024” e introduzir os dados solicitados (incluindo Número de Identificação de Segurança Social). "Depois de realizarem o registo, as pessoas imigrantes serão contactadas por e-mail para efectuarem o pagamento das taxas e confirmarem o agendamento para atendimento num dos locais" da estrutura de missão da AIMA. Abrange trabalhadores por conta de outrem ou independentes.

A manifestação de interesse permitia aos trabalhadores regularizarem a sua situação, mesmo que tivessem entrado em Portugal com visto de turista, desde que estivessem a descontar há 12 meses para a Segurança Social. Porém, o Governo PSD considerou que era uma medida de “portas escancaradas” para a imigração e acabou com esta possibilidade no dia em que apresentou o seu programa para a imigração, em início de Junho do ano passado.

Apesar de, em 2023, a manifestação de interesse ter representado apenas 11% de todas as autorizacões de residência concedidas nesse ano, esta modalidade foi ainda criticada pelo líder do PS, Pedro Nuno Santos, que disse, em entrevista ao Expresso na sexta-feira, ter sido um erro do PS e que tinha “efeito de chamada” dos imigrantes.

Depois da revogação, a Iniciativa Liberal apresentou um projecto de lei para quem ainda não tinha o seu processo a andar nos serviços da AIMA. Para este partido, o regime de transição criado pelo Governo era "insuficiente e injusto", porque não incluía "todas as pessoas que, na legítima expectativa de regularizar a sua permanência em território nacional através de manifestação de interesse, haviam já regularizado a sua situação na Segurança Social", com vista a perfazer os 12 meses previstos na lei.”

O projecto foi aprovado no Parlamento e está operacional na AIMA desde sábado. A AIMA herdou do antigo Serviço de Estrangeiros e Fronteiras - que foi extinto pelo PS em Outubro de 2023 - cerca de 400 mil processos pendentes, o que levou à criação de uma estrutura de missão que está a despachá-los e tem a meta de Junho para conclusão. Desses, cerca de 300 mil correspondiam a manifestações de interesse, às quais o SEF não tinha dado resposta durante vários anos.

A nova modalidade no site da AIMA abrange os cidadãos que estavam, a 4 de Junho de 2024, em condições de apresentar uma manifestação de interesse, mas que não o tinham feito (por exemplo, quem tinha descontado 12 meses para a Segurança Social mas ainda não tinha introduzido o pedido no sistema). E abrange também aqueles sobre quem as associações que trabalham com imigrantes tinham manifestado maior preocupação pelo facto de já estarem em Portugal, a trabalhar e a descontar para a Segurança Social mas apenas numa fase inicial.

Todos os estrangeiros que tenham começado a descontar depois do dia 4 de Junho de 2024 e que se encontrem na mesma situação estão excluídos deste regime e terão que procurar outras vias de regularização.