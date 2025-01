A escalada da intolerância começa com palavras de ódio, cresce com a desinformação e se solidifica com a indiferença. E é exatamente essa indiferença que precisamos combater.

Neste mundo tão conturbado, devemos continuar acreditando que o amor e a resistência sempre falarão mais alto. Não podemos nos render ao medo e à opressão, mesmo que a escalada de discursos e ações contra a comunidade LGBTQIA+ pareça sufocante. A eleição de Donald Trump para a presidência dos Estados Unidos representa, sim, um retrocesso, uma ferida aberta no tecido social que muitos de nós ajudaram a construir, com tanta luta e sacrifício. Direitos que levaram décadas para serem conquistados estão sob ameaça, tratados como se fossem caprichos dispensáveis, e isso nos revolta profundamente.

É doloroso assistir a esse avanço de ideologias ultrapassadas que insistem em apagar o que é diverso, em silenciar vozes que clamam por igualdade. Mas é exatamente por isso que precisamos continuar a escrever, a falar, a lutar. É nos momentos mais sombrios que a resistência se torna ainda mais essencial. Estamos aqui para mostrar que existimos, que amamos, que construímos, que resistimos. Não há força no mundo capaz de apagar a luz de quem insiste em brilhar.

Sim, os tempos são sombrios. Mas eu me recuso a aceitar que a intolerância seja a narrativa final. Que a vitória do ódio seja a história que contamos aos nossos filhos, aos nossos jovens. Não somos monstros, como querem nos pintar. Somos pessoas, com sonhos, medos, amores e lutas, e temos o direito inalienável de viver em liberdade e dignidade.

Que este texto seja um grito, uma chama acesa para aqueles que sentem que não há saída. Há, sim. A saída está na união, na coragem de se levantar contra a opressão, na determinação de defender o que é justo. Não podemos permitir que transformem nossos direitos em barganha ou nossos sonhos em poeira. Nós resistiremos, juntos. Porque é isso que fazemos: resistimos. E vencemos.

Não podemos permitir que a barbárie prevaleça, que "Hitlers" modernos se levantem e ameacem, mais uma vez, nossa humanidade coletiva. A história já nos ensinou os horrores que nascem do ódio institucionalizado, da perseguição e da supressão das liberdades individuais. Não podemos, de forma alguma, permitir que essas lições sejam esquecidas ou ignoradas. A escalada da intolerância começa com palavras de ódio, cresce com a desinformação e se solidifica com a indiferença. E é exatamente essa indiferença que precisamos combater.

A diversidade é o que torna o mundo rico, pulsante, vivo. Apagar isso é apagar a essência da própria humanidade. Ao longo da história, os avanços em direitos humanos sempre vieram da coragem de quem resistiu, mesmo diante das piores adversidades. Não será diferente agora. Apesar dos ataques, dos retrocessos e da dor, continuaremos a acreditar na construção de um futuro melhor.

Não podemos permitir que a comunidade LGBTQIA+, ou qualquer outra minoria, seja reduzida ao silêncio, ao medo ou ao apagamento. O amor, a solidariedade e a resistência são as armas mais poderosas que temos contra essa onda de autoritarismo e ódio. Este texto é um apelo não só à comunidade, mas a todos os que acreditam na justiça, na empatia e no respeito: é hora de nos unirmos, de sermos a voz uns dos outros, de dizer, alto e claro, que o amor vencerá.

Não é só sobre lutar por um grupo ou por direitos específicos; é sobre lutar pela dignidade humana, pela liberdade de existir e pela possibilidade de sonhar sem medo. O momento exige ação e coragem. Que cada leitor deste texto se torne um aliado nessa luta, porque o que está em jogo não é apenas o presente, mas o futuro que queremos construir. Um futuro de igualdade, respeito e, acima de tudo, amor.

Resistimos porque acreditamos que um mundo melhor é possível. E vencemos porque nunca deixamos de acreditar nisso.