Preços dos alimentos sobem quase cinco vezes mais no Brasil que em Portugal

Os preços dos alimentos subiram 4,8 vezes mais no Brasil do que em Portugal em 2024. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), esses produtos computaram aumento médio de 7,7% ante reajuste de 1,6% calculado pelo Instituto Nacional de Estatísticas (INE). Diante dessa disparada, há mercadorias custando mais caro nos supermercados brasileiros do que nos portugueses, conforme levantamento realizado pelo PÚBLICO Brasil em Leiria (Portugal) e em João Pessoa e no Rio de Janeiro (Brasil). Isso, mesmo com o euro cotado a R$ 6,20. São os casos, por exemplo, do arroz, vendido a € 1,44 o quilo no Brasil e a € 1,38 em Portugal, do pacote de 500 gramas de macarrão (€ 1,20 contra € 1,04), do quilo de tomate (€ 1,53 ante € 1,49) e do quilo da maçã (€ 2,57 frente a € 1,99) — veja tabela abaixo.

Na avaliação de Eduardo Velho, economista-chefe da Equador Investimentos, o principal motivo para a arrancada dos preços dos alimentos no Brasil foi a forte valorização do dólar perante o real, de 21,8%, a maior entre os países emergentes. Boa parte dessa alta foi repassada para as gôndolas dos supermercados. Ele lembra que o euro também perdeu valor diante do dólar, de 6,1%, mas o impacto junto aos consumidores em Portugal foi bem mais contido. “Como a atividade econômica no Brasil está forte, com desemprego baixo e aumento do poder de compra, os repasses do câmbio para os preços se tornaram mais imediatos”, explica. No ano passado, a inflação oficial no Brasil foi de 4,83% e, em Portugal, de 2,4%.

Velho não vê alívio tão cedo no bolso dos consumidores brasileiros, porque os efeitos da alta do dólar na economia ainda não chegaram ao fim, a despeito do recente recuo nas cotações da moeda norte-americana. “A inflação dos alimentos está rodando na casa de 1% ao mês, o que dá mais de 10% quando anualizada. Na minha opinião, ainda que o Brasil registre uma safra agrícola maior em 2025, não há garantia de preços menores aos consumidores, pois, como o câmbio está favorável, os produtores tenderão a ampliar as exportações”, afirma. Em 2023, o comportamento dos alimentos foi bem diferente. Subiram, em média, 1,03% no Brasil e 9,5% em Portugal.

Compras encolheram

A aposentada Maria da Conceição Silva, 70 anos, moradora do Flamengo, no Rio de Janeiro, se diz perplexa com a carestia dos alimentos. “Tudo ficou muito mais caro de novembro para cá. Fui obrigada a cortar uma série de produtos da minha lista de compras: queijo, iogurte, suco de laranja. Três meses atrás, numa ida ao supermercado, eu gastava R$ 150 (€ 24). Agora, desembolso R$ 250 (€ 40)”, ressalta. A dona de casa Andreia Conforti, 41, acrescenta que, hoje, só consegue comprar o básico. “Não vemos carne vermelha há meses. Trocamos por frango, que está mais em conta. Tomate, batata e cebola estão caríssimos. A situação está muito complicada”, frisa.

Foto Os consumidores brasileiros têm reclamado muito dos preços do tomate, cujo quilo está custando € 1,53 no Brasil e € 1,49 em Portugal Rodrigo Nunes

Esse descontentamento dos consumidores com a alta dos alimentos se reflete, claramente, na popularidade do Governo e do Presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Pesquisa divulgada na segunda-feira (27/01) pela Quaest aponta que, pela primeira vez, desde o início de 2023, a reprovação ao trabalho realizado por Lula superou o índice de aprovação: 49% a 47%. Em dezembro, 52% apoiavam a forma de governar do presidente. Mesmo no principal reduto eleitoral do petista, o Nordeste brasileiro, a desaprovação aumentou.

Em João Pessoa, Paraíba, a produtora cultural Jussara Almeida, 65, reclama que está comprando cada vez menos nas idas quinzenais ao supermercado. “Tudo encareceu nos últimos meses. A carne bovina, as frutas em geral, as hortaliças. Com o custo de vida no atual patamar, não há salário que aguente”, destaca. O jeito, emenda ela, será ficar nas compras do básico do básico. Para o músico Luiz Cláudio Menezes, 57, deveria haver um mecanismo que permitisse ao Governo pelo menos controlar os preços dos produtos da cesta básica. “Com a alta dos preços dos alimentos, são os mais pobres que sofrem”, enfatiza.

Salário comprometido

Para o chef Pedro Sobrinho, 38 anos, dos quais 18 morando em Portugal, mesmo correndo atrás de boas ofertas, está tudo mais caro. “Sempre estou em supermercados, pois, para fazer os cardápios, tenho de me atualizar. E vejo que os preços estão subindo. É visível a diferença em relação há um ano”, afirma. Professora de biologia, Anabela Malva, 51, também sente o peso da carestia no bolso. “Não há dúvidas de que tudo está mais caro. E, quando não aumentam os preços, verifico que as embalagens diminuem, o que é enganador”, reclama.

Há 16 anos em Portugal, o fotógrafo Pedro Lobo, 70, aponta que os gastos com supermercado e açougue subiram bastante depois da pandemia. “Daquela época para cá, nossa compra semanal quase dobrou de valor”, afirma. “Carne, frango, peixe e laticínios estão bem mais caros”, assinala. Morador do Alentejo, ele não vê possibilidade de recuo nos preços dos alimentos. “Pelo contrário. Além dos alimentos, também subiram os preços dos combustíveis e da energia elétrica”, destaca.

Pela lista de 22 produtos alimentares pesquisados pelo PÚBLICO Brasil, os consumidores em Portugal gastariam € 70,04. Já, no Brasil, a mesma cesta de mercadorias sairia por € 51,35. É importante notar, contudo, que o desembolso nos supermercados portugueses comprometeria apenas 8% do salário mínimo (€ 870), enquanto, do outro lado do Atlântico, a proporção seria de 21% (rendimento mínimo de € 244,8). “Pode-se dizer que os consumidores no Brasil estão pagando a conta de um choque cambial”, reforça Eduardo Velho.