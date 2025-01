Daniel Prado, o enganador honesto que conquistou a audiência e dá lições de magia

Brasileiro, que está na semifinal do Got Talent, usa as técnicas do ilusionismo para ajudar pessoas a não serem enganadas num mundo infestado de fake news.

Os artigos da equipa do PÚBLICO Brasil são escritos na variante da língua portuguesa usada no Brasil.



Acesso gratuito: descarregue a aplicação PÚBLICO Brasil em Android ou iOS.

Se o cubo mágico é um quebra-cabeça difícil, imagine usá-lo para fazer um número de ilusionismo? Foi o que Daniel Prado, 45 anos, mostrou durante a sua apresentação no Got Talent Portugal, levando-o à semifinal do programa da RTP1. Ao PÚBLICO Brasil, o ilusionista conta que começou a se interessar por mágica aos 25 anos, quando morava em Mogi das Cruzes, no estado de São Paulo. À época, ele trabalhava como guitarrista da Band It!, mas confessa que virar as noites tocando em bares passou a ficar cansativo. “O que era um refúgio para mim tornou-se um fardo. Não tinha mais prazer em tocar”, diz. “Decidi que eu precisava de um hobby. Como sempre gostei de mágica, comprei um baralho e aprendi algumas coisas na internet”, acrescenta.

Dois anos depois, ele já estava fazendo truques em festas de aniversário. Mas a música não foi deixada de lado. Em 2011, Daniel e a mulher, a psicóloga e professora de inglês Bianca Prado, 44, passaram a cantar e tocar em casamentos e eventos corporativos. “Eu ainda dava aulas de guitarra quando fizemos um dueto acústico, que acabou sendo nossa principal fonte de renda”, conta.

Entretanto, com a mudança para Portugal, em 2023, ele voltou a investir na carreira de ilusionista. “Um dos motivos da nossa vinda para cá é que meu trabalho me deixou relativamente conhecido no mundo da mágica, no nicho da cartomagia (manipulação de cartas), que é a minha especialidade. E tem clubes de mágica pelo mundo todo”, diz ele, que participou de congressos em países como Holanda, Áustria, República Tcheca e Inglaterra. “Fazer essas viagens do Brasil fica muito caro, é preciso juntar dinheiro. De Portugal, é mais fácil, principalmente pela Europa”, ressalta.

Mas Daniel admite que o mercado de trabalho para um ilusionista não é muito fácil em território lusitano. “Viemos para Portugal por muitos motivos, como tentar uma vida melhor, com mais segurança, conforto e poder de compra. Em São Paulo, pegávamos muito trânsito quando tínhamos de ir à capital. Isso era muito irritante, era uma vida caótica. Aqui, a rotina é mais tranquila. Mas, profissionalmente, está sendo difícil conseguir os contatos certos. Ainda estamos apanhando bastante”, lamenta.

Visão de um ilusionista

Daniel, que mora em Santa Maria da Feira, na área metropolitana do Porto, teve de voltar à profissão de músico para se manter aqui. “Meu objetivo principal era trabalhar como mágico. Tocar em casamentos seria uma atividade secundária”, aponta ele, que também rentabiliza sua arte na internet. “Eu desenvolvo uma técnica de ilusionismo, filmo como ela deve ser executada, edito o vídeo e crio um produto que vai para um site que vende mercadorias para mágicos do mundo inteiro”, relata.

O ilusionista também atua como escritor. No livro A Vida Fora da Caverna, que reúne textos do seu podcast, escritos em 2020, ele tenta alertar o leitor a não ser enganado no seu dia a dia, sobretudo no mundo atual, infestado de fake news. “Com a visão de um ilusionista, de um enganador honesto, como eu posso ajudar as pessoas a enxergarem outros tipos de enganação no cotidiano delas? Então, falo sobre pseudociências, política, publicidade. São inúmeros assuntos, desde de alienígenas até o pão com fermentação natural. Ou seja, desde um vídeo falso de uma nave espacial ao pão do mercado que diz não ter tais ingredientes, mas, na verdade, tem 10 vezes mais e é ultraprocessado”, afirma.

E qual a diferença entre ilusionista e mágico? “Existe uma certa controvérsia do termo ilusionista, especialmente no Brasil. Tem muita gente que acredita que é a magia do palco, são grandes ilusões. Eu entendo diferente. Gosto de falar que sou ilusionista. Isso dá uma dimensão do meu trabalho, do meu livro, da minha persona: eu não gosto que as pessoas sejam enganadas”, enfatiza.

Além de vencer o Got Talent Portugal e levar o prêmio de 25 mil euros, Daniel planeja participar do mais importante campeonato mundial de mágica, que acontece a cada três anos. A disputa será em julho próximo, em Turim, na Itália. Uma coisa é certa, Aurora, de apenas 4 anos, filha do casal, já está na torcida. Criança nunca se deixa enganar.