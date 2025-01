Rita Matias será candidata do Chega à Câmara de Sintra

A deputada e líder da Juventude Chega Rita Matias será a candidata do partido à presidência da Câmara Municipal de Sintra nas próximas eleições autárquicas, confirmou esta quarta-feira à Lusa fonte oficial daquela força política.

Rita Matias, natural do Seixal (distrito de Setúbal), tem 26 anos e é deputada do Chega desde 2022, ano em que foi eleita pelo círculo de Lisboa. Já nas eleições legislativas do ano passado, foi a cabeça de lista do partido em Setúbal.

Rita Matias integra a Direcção Nacional do Chega adjunta e é coordenadora da juventude.

Nas últimas eleições autárquicas, em 2021, o Chega candidatou à Câmara Municipal de Sintra o militante número dois, Nuno Afonso, que dois anos antes fundou esta força política juntamente com André Ventura.

O antigo vice-presidente do Chega tornou-se depois crítico do líder e acabou por se desfiliar no início de 2023.

Nas eleições autárquicas de 2021, o Chega conseguiu eleger um vereador em Sintra, mas perdeu essa representação quando Nuno Afonso passou a independente.

A Câmara Municipal de Sintra é liderada por Basílio Horta, eleito pelo PS, partido que tem cinco vereadores. O presidente da Câmara cumpre o seu terceiro e último mandato à frente do município sintrense, pelo que não poderá recandidatar-se.

O Chega foi o terceiro partido mais votado naquele município, com 9,09% (11.786 votos).

Na terça-feira, o PS anunciou que a ex-ministra Ana Mendes Godinho será a primeira candidata socialista em Sintra.