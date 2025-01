A primeira demissão de Montenegro: qual era a dúvida?

Hernâni Dias não resistiu ao avolumar da pressão e pediu a demissão do cargo de secretário de Estado da Administração Local e Ordenamento do Território, o que o primeiro-ministro aceitou com elogios ao “desprendimento subjacente à decisão pessoal tomada” pelo ex-autarca. Após 80 dias de ter sido noticiado o primeiro de três casos vindos a público relacionados com o até aqui governante social-democrata, a demissão de Hernâni Dias representa a primeira baixa no executivo de Luís Montenegro em perto de dez meses de governação. O Governo fica fragilizado depois desta saída?

