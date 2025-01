José Manuel Pureza é o candidato do Bloco de Esquerda à Câmara de Coimbra

José Manuel Pureza é a escolha do Bloco de Esquerda (BE) para encabeçar a lista à Câmara de Coimbra nas próximas eleições autárquicas. Desde 2009 que o partido não apresenta candidatura própria à autarquia (apoiou em várias eleições o movimento Cidadãos por Coimbra), mas desta vez está apostado em “regressar aos órgãos do poder local no concelho”.

