IL quer ouvir António Costa sobre pen drive e alegada violação do segredo de Estado

A Iniciativa Liberal (IL) quer ouvir o antigo primeiro-ministro, António Costa, à porta fechada, a propósito de uma nova investigação do Ministério Público sobre o alegado crime de violação do segredo de Estado relacionado com uma pen drive apreendida há mais de um ano num cofre no gabinete de Vítor Escária, à data chefe de gabinete do então primeiro-ministro socialista. Na pen estará a identificação e dados de centenas de agentes dos serviços secretos, da Polícia Judiciária e da Autoridade Tributária.

A partir da Assembleia da República, o líder da IL, Rui Rocha, explicou que o partido quer esclarecer se o ex-primeiro-ministro tinha conhecimento da existência desta pen drive. “Queremos confrontar o então primeiro-ministro com estas informações e ter a certeza que não fez nenhum tipo de utilização da informação em causa. Não queremos imaginar que tenha sido utilizada para alguma finalidade política”, afirmou.

Além de António Costa, a IL também quer ouvir no Parlamento os dois últimos chefes de gabinete do ex-primeiro-ministro, Vítor Escária e Francisco André, e os directores dos serviços de segurança e de informações atingidos por este caso.

O líder liberal quer saber se os restantes membros do gabinete de António Costa nunca falaram sobre a pen drive e defende que cabe aos deputados tentarem saber mais. “É demasiado grave que o Parlamento não tenha também uma intervenção e não procure esclarecer, também do ponto de vista da responsabilidade política, o que poderá estar em causa nesta matéria”, argumentou.

Para Rocha, a existência da pen drive “pode configurar uma situação criminosa” e pode causar “questões muito melindrosas ao Estado português”.

No requerimento a que o PÚBLICO teve acesso, a IL considera que este “é mais um infeliz exemplo da falta de existência de uma cultura de segurança transversal no Estado” e de uma falta “inaceitável” para com a segurança dos visados. Na mesma missiva, os liberais argumentam que a simples existência da referida pen “​levanta questões de ordem da segurança do Estado, bem como dúvidas relativamente ao bom funcionamento das instituições que devem ser esclarecidas em sede parlamentar”.

Caso o requerimento para a audição de António Costa seja aprovado, Rocha admite que a resposta do ex-primeiro-ministro possa ser dada por escrito, embora preferisse que o actual presidente do Conselho Europeu marcasse presença na Assembleia da República para ser ouvido.

A investigação estará nas mãos dos procuradores da Operação Influencer, que levou à demissão de António Costa em Novembro de 2023.

Notícia actualizada: Acrescenta informação que consta no requerimento da IL entretanto enviado ao PÚBLICO.