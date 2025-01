Governo disponível para alterar proposta dos salários mínimos adequados na UE

A ministra do Trabalho mostrou-se disponível esta quarta-feira para incluir as alterações dos partidos à proposta de lei que transpõe a directiva dos salários mínimos adequados na União Europeia (UE). A abertura foi sinalizada num debate no Parlamento, em que a oposição criticou em uníssono o Governo por ter transposto a directiva fora do prazo e sem consultar os parceiros sociais. Mas o executivo garantiu que foram "cumpridos os requisitos" e que "haverá ocasião para serem incluídos os contributos".

