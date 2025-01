Ex-autarca Nuno Cardoso recandidata-se ao Porto como independente

O antigo presidente da Câmara do Porto Nuno Cardoso vai recandidatar-se ao cargo, como independente pelo movimento “Pensar o Porto”, nas eleições autárquicas deste ano. A decisão foi anunciada esta quarta-feira, num comunicado enviado às redacções e citado pela agência Lusa. Ao PÚBLICO, o antigo autarca socialista considera que “os desafios [da cidade do Porto] são muitos” e elege a mobilidade e habitação como duas das prioridades. “Vimos com sentido de serviço”, diz. E não se mostra preocupado com os nomes que já anunciaram que vão entrar na corrida, como é o caso do socialista Manuel Pizarro. “Não tenho quem me assuste. O Porto merece bons candidatos”, assevera.

No comunicado, o movimento que apoia a candidatura destaca a “a larga experiência autárquica e de gestão da cidade do Porto” de Nuno Cardoso, que lderou a Câmara do Porto entre 1999 e 2001.

Licenciado em Engenharia pela Universidade do Porto, Nuno Cardoso chegou à presidência da Câmara do Porto em Outubro de 1999, para substituir o socialista Fernando Gomes, quando este foi convidado a integrar o Governo de António Guterres como ministro da Administração Interna. Nas eleições autárquicas seguintes, em 2001, o candidato escolhido pelo PS foi novamente Fernando Gomes, mas os eleitores preferiram o candidato do PSD, Rui Rio.

Nos anos seguintes, o nome de Nuno Cardoso chegou a estar envolvido em processos judiciais, tais como o relacionado com o Plano de Pormenor das Antas ou o perímetro do Parque da Cidade, mas foi absolvido em todos. O processo terá sido desgastante e levou o ex-autarca a garantir em 2010 que não tinha “nenhuma vontade de voltar” à câmara.

Segunda tentativa

Porém, em 2013, Nuno Cardoso mudou de ideias e decidiu concorrer às eleições como independente, com o lema “Porto de Futuro”. Chegou a defender a fusão da cidade do Porto com Gaia para criar a “maior cidade do país” e dizia que se voltasse à câmara faria “menos obra e com mais qualidade”. Apesar das ideias e promessas, o antigo autarca só conseguiu 1255 votos, cerca de 1% do total. Nesse ano, o vencedor, o actual autarca Rui Moreira ― que cumpre o seu último mandato nesta autarquia ―, obteve mais de 45 mil votos.

Em 2021, Nuno Cardoso mostrou-se disponível e interessado numa recandidatura, mas o PS rejeitou apoiar o antigo autarca socialista, que acabou por não avançar.

Segundo o movimento, a candidatura de Nuno Cardoso quer apostar no “desenvolvimento económico-social” da cidade e recuperar o “protagonismo e liderança” do Porto. Ao PÚBLICO, o ex-autarca recorda o seu legado na câmara e na gestão urbana e de infra-estruturas, nomeadamente na melhoria da mobilidade na cidade. “Tive um papel determinante na mobilidade.”

Agora, as necessidades de mobilidade são diferentes, “porque a cidade está diferente e as pessoas também estão sempre em mutação”. “Nos anos 90 construí a mobilidade do automóvel. A VCI [Via de Cintura Interna] estava toda por construir”, assinala, completando também com o seu papel na construção do metropolitano da cidade, tendo sido, aliás, um dos administradores não-executivos do Metro do Porto (foi afastado depois de o PS ter perdido as eleições autárquicas de 2001).

O engenheiro defende que é preciso falar “da mobilidade para as pessoas e não para os automóveis”. “Os anseios são outros. Precisamos de boas ciclovias”, exemplifica. O antigo autarca afirma que está também atento às preocupações relativas aos problemas de habitação, mas remete mais detalhes para a apresentação da sua candidatura na próxima sexta-feira.

Até ao momento, já foram confirmadas as candidaturas à Câmara do Porto de Manuel Pizarro, pelo PS, e de Diana Ferreira, pela CDU. Do lado do PSD, um dos nomes mais falados tem sido o do ministro dos Assuntos Parlamentares, Pedro Duarte, que é também líder distrital do PSD-Porto desde Setembro de 2024. À data da sua eleição, Pedro Duarte afirmou que o PSD terá de encontrar “um grande candidato” para o Porto, mas garantiu estar focado nas suas funções no Governo.

Também O Porto, Nosso Movimento do independente Rui Moreira já anunciou que quer concorrer às eleições autárquicas de 2025, mas em moldes ainda por definir.

As eleições autárquicas terão lugar no próximo Outono.