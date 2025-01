Conselheiros perguntam a Draghi se há condições políticas para implementar relatório

Mario Draghi foi o convidado da reunião desta quarta-feira do Conselho de Estado. Falou muito e bem (segundo alguns membros da audiência). Durante mais de uma hora, os conselheiros de Estado ouviram o homem que salvou o euro a expor o seu relatório para a promoção da competitividade da União Europeia (UE), soube o PÚBLICO.

O primeiro-ministro — e a maioria dos outros conselheiros — perguntou a Mario Draghi se havia condições políticas para passar da teoria à prática. Draghi, sem entrar em detalhes concretos, manifestou-se optimista com o futuro, apesar de reconhecer as dificuldades por que passam neste momento a França e a Alemanha.

No comunicado do Conselho de Estado, a Presidência escreveu que, depois da exposição de Draghi, os conselheiros de Estado “assinalaram a posição da União Europeia no contexto mundial, tão complexo e incerto, e sublinhada a oportunidade de responder, de forma mais coesa e ágil, aos desafios e às reformas urgentes, em especial em matéria de competitividade e inovação”.

"Foi uma discussão muito boa, longa, interessante, com muitas perguntas e foi uma grande oportunidade para eu explicar o relatório, explicar as complicações e a necessidade de acção na sequência deste relatório", disse Mario Draghi à saída do encontro. com Lusa