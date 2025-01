Audição de Hernâni Dias para explicar criação de empresas aprovada por unanimidade

Hernâni Dias, que na terça-feira pediu demissão do cargo de secretário de Estado da Administração Local e Ordenamento do Território, vai explicar na Assembleia da República a criação de duas empresas no sector imobiliário que podem beneficiar com a nova lei dos solos, área sob a tutela do Ministério da Coesão Territorial, que o governante integrava. O requerimento do Bloco para a audição do ex-governante foi aprovado por unanimidade nesta quarta-feira de manhã na Comissão de Poder Local e Coesão Territorial.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt