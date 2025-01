Roller derby: um desporto “super queer”, uma comunidade em patins

As Grrrls e as Troopers são as equipas lisboetas de um desporto feito de contacto e velocidade, inclusivo e aberto a todas as identidades — mas nem sempre começou assim.

Resumo

Há três equipas de roller derby em Portugal

Tem origens no entretenimento masculino, mas foi recuperado como um desporto liderado por mulheres atletas e queer

As regras da WFTDA promovem a inclusão de pessoas trans e não-binárias nas equipas

As equipas enfrentam dificuldades como falta de espaços para treinar e jogar, e necessidade de mais árbitros e assistentes

De mochilas e patins nas mãos, as jogadoras vão chegando ao pavilhão do Clube de Futebol Varejense para mais um treino.

São as Lisbon Roller Derby Troopers, uma das duas equipas lisboetas de um desporto de contacto, maioritariamente feminino, que se orgulha em ser inclusivo para todos os corpos e identidades: o roller derby.

O último reduto defensivo, por vezes, pode ser uma jogadora, que não se pode afastar do restante pelotão da defesa Nuno Ferreira Santos As jammers, com uma estrela no capacete, lideram o ataque de ambas as equipas num jogo Nuno Ferreira Santos As restantes jogadoras tentam bloquear os avanços das jammers opostas e, ao mesmo tempo, desbloquear o caminho das próprias jammers Nuno Ferreira Santos O desporto é físico, com encontrões e quedas a serem frequentes Nuno Ferreira Santos As jogadoras não podem ultrapassar as linhas, levando ao recurso a técnicas por vezes complexas para melhor usar o espaço possível Nuno Ferreira Santos A primeira jammer a ultrapassar a defesa, ganha controlo do jogo e pará-lo a qualquer momento, levando a um recomeçar da ronda. Nuno Ferreira Santos Fotogaleria O último reduto defensivo, por vezes, pode ser uma jogadora, que não se pode afastar do restante pelotão da defesa Nuno Ferreira Santos

As jogadoras entram no ringue de patinagem — no caso do Varejense, um campo multiúsos que pouco antes tinha acolhido um jogo de futsal, perto do Cemitério do Alto de S. João na freguesia lisboeta da Penha de França.

“Five seconds!”, ouve-se uma jogadora gritar. Começou.

O que tens de saber sobre as regras: cada equipa tem uma jammer, reconhecível pela estrela que usa na cabeça. O objectivo das jammers é ultrapassar a formação da equipa adversária, que se desdobra em estratégias para impedir que a atacante dê uma volta completa ao ringue – com tudo o que isso implica, empurrões e encostos incluídos.

“O problema são os pulsos”, refere uma jogadora, que aponta para o facto de as jogadoras usarem joelheiras e cotoveleiras para evitar que as quedas frequentes nos patins causem mais lesões.

Há espaço para todo o tipo de praticantes, com todo o tipo de conhecimento sobre o jogo. As "freshies" são as aprendizes que dão os primeiros passos sobre rodas e são incentivadas pelo resto da equipa. Passo a passo, as jogadoras andam à volta do ringue, com cuidado para não caírem, algo que acontece com muito mais frequência quando já estão em jogo.

“Temos pessoas que vêm de origens muito diferentes”, conta Marta Silva, conhecida no derby pelo nome "Trasmontanque" (sim, por ser de Trás-os-Montes).

Foto Nuno Ferreira Santos

Foto Nuno Ferreira Santos

“Temos malta que já é atlética e já pratica muitos desportos, que vem da patinagem artística, do roller dance, ou que veio porque queria fazer isto e nunca tinha patinado e aprende a patinar aqui connosco”, conta, acrescentando que o desporto “é muito inclusivo em termos de tipos de corpos e de velocidade de aprendizagem”.

Um desporto "super queer"

Para Marta das Troopers, a cultura do roller derby é "super queer por natureza". No entanto, conta, tudo começou como uma forma de entretenimento masculino.

"A história do roller derby começou como uma forma de os homens verem raparigas bonitas. Era jogado por miúdas de biquíni, ou pouco mais." Era "tudo a fingir", uma espécie de "wrestling", no sentido em que o objectivo era ser uma "demonstração e espectáculo" e não um desporto, esclarece Inês Baptista, treinadora das Troopers.

O "ressurgimento" do roller derby só aconteceu mais recentemente, quando foi recuperado como desporto "liderado por mulheres atletas e mulheres queer", conta Marta.

As equipas em Portugal regem-se pelas orientações da Women’s Flat Track Derby Association (WFTDA), associação norte-americana, que tem, nas suas regras, a inclusão de pessoas trans e não-binárias nas equipas.

"A Women’s Flat Track Derby Association (WFTDA) está empenhada em práticas inclusivas e antidiscriminatórias em relação a todas as mulheres transgénero, mulheres intersexo e participantes de género expansivo, e pretende garantir que os direitos de todos os patinadores, voluntários e funcionários são respeitados e protegidos", escreve a associação no seu site.

Muito além da equipa

Noutra ponta da cidade, em Benfica, o treino das Lisbon Roller Derby Grrrls começa ao final da tarde, no ​Pavilhão Municipal do Bairro da Boavista.

“Temos atletas dos 20 aos 40 anos. Não existe uma faixa etária definida”, começa por dizer Bruna Alves, a treinadora das Grrls. O roller derby dá, a quem quiser, uma oportunidade de fazer desporto — especialmente importante no caso das mulheres adultas. “Para mulheres, praticar um desporto de competição de contacto não é muito comum”, acrescenta.

Foto Treino das Lisbon Grrrls Nuno Ferreira Santos

“Nós temos uma ligação próxima com todas as jogadoras e não só. Vai muito para além da equipa que joga, porque, para fazer um jogo, não é só preciso duas equipas”, conta Bruna, com o derby name Yokai Onna, treinadora das Lisbon Grrrls. São precisos pelo menos dez árbitros e assistentes administrativos em cada jogo.

“Tentamos ter um papel activo na sociedade, sermos activistas, defendermos várias causas. Nós participamos em marchas e temos o apoio da Junta porque eles nos proporcionam o espaço aqui”, acrescentou Bruna.

As dificuldades

Em Portugal, actualmente, só existem três equipas: para além das já mencionadas em Lisboa, há uma outra em Coimbra, as Rocket Dolls Roller Derby Coimbra. Não existe nenhum campeonato oficial entre elas.

Os principais obstáculos, segundo as jogadoras, são angariar pessoas para preencherem as vagas de administrativos e árbitros, que patinam à volta do ringue. O espaço para jogar e treinar é também um problema.

O desporto não está federado na Federação Portuguesa de Patinagem, contam as jogadoras, devido a uma diferença nas regras adoptadas entre a maioria das equipas a nível mundial e as que são adoptadas pelas federações de patinagem europeias.

“É muito complexo conseguir alugar pavilhões em Portugal para uma modalidade de patins que não é federada. Existem pavilhões adaptados para hóquei que estão sobrelotados. Os que não têm equipas de hóquei a treinar, não querem sequer ouvir falar de patins”, afirma Bruna.

As regras aceites pela Federação Portuguesa de Patinagem, que é ligada à Federação Internacional de Desportos sobre Patins (FIRS, na sigla em francês), levam a que as equipas tenham constrangimentos em estabelecer e começar a jogar este jogo, concretiza a treinadora das Grrls.

As regras da FIRS estabelecem, por exemplo, que a duração do jogo seja mais curta. No entanto, para a treinadora das Grrls, a preferência é que continuem sem estarem associadas a uma federação, embora a equipa tenha aderido oficialmente à WFTDA no final de 2024, a primeira equipa portuguesa a fazê-lo.

“O roller derby tem muito a vertente de 'by the skaters, for the skaters'”, conclui Bruna Alves. Como é "tudo autogerido e financiado pelas próprias jogadoras e pela sua liga" só faz sentido se continuar assim.