Trump assina ordem para acabar com tratamentos de jovens trans

Donald Trump assinou nesta terça-feira, 29 de Janeiro, uma ordem executiva para restringir os cuidados de saúde a jovens trans.

A lei deverá cortar fundos aos dois sistemas públicos de seguros de saúde, o Medicare e o Medicaid, que oferecem cuidados de saúde e de transição de género a menores – definidos pela Casa Branca como pessoas com menos de 19 anos.

Dá ainda ordens aos funcionários dos hospitais que recebem financiamento do Estado para trabalharem com o Gabinete de Gestão e Orçamento para que os tratamentos de reafirmação de género deixem de ser administrados. Em causa estão bloqueadores de puberdade, tratamentos hormonais e procedimentos cirúrgicos.

A medida não é surpreendente, já que Trump tinha prometido, em campanha, reverter políticas de diversidade aplicadas pelo Governo de Biden e, logo no primeiro dia de mandato, dedicou-se a revogar 78 ordens executivas assinadas pelo Presidente anterior, entre elas medidas de apoio à igualdade racial e à discriminação contra pessoas LGBT+.

Trump, que descreve os tratamentos de reafirmação de género como “mutilação química e cirúrgica”, ordenou também que o Governo passe a utilizar o termo “sexo” em vez de “género” e o reconhecimento de apenas dois géneros, o masculino e o feminino — que serão, agora, inalteráveis.

Além destas, assinou também um decreto que bane os militares trans e elimina os programas de diversidade existentes no Exército — o que já motivou a GLAD Law e o Centro Nacional para os Direitos das Lésbicas a moverem uma acção contra o Governo. No primeiro mandato, Trump já tinha proibido, em três tweets, pessoas trans de pertencerem ou se candidatarem às Forças Armadas, revertendo assim uma política herdada do Governo de Barack Obama e que acabava com a discriminação da comunidade LGBT+ no exército.

De acordo com o Washington Post, não há uma base de dados nacional que dê conta dos jovens e crianças trans que usam medicação para tratar a disforia de género, mas, segundo relatórios de hospitais, a maioria não recorre a medicamentos. Os relatórios mostram ainda que as cirurgias não são, geralmente, recomendadas a jovens com menos de 18 anos. O que é aconselhado, normalmente, é que os jovens comecem por uma “transição social”, como a mudança de nome ou apresentação.

Em Dezembro último, também o Reino Unido proibiu a venda e distribuição de bloqueadores hormonais para jovens com menos de 18 anos. O Ministério da Saúde referiu que a decisão foi tomada depois de ser conhecido o parecer do Comité dos Medicamentos para Uso Humano, que disse existir “um inaceitável risco de segurança na prescrição continuada de supressores de puberdade a crianças”.

Os bloqueadores de puberdade são temporários e reversíveis e considerados, juntamente com outros tratamentos, “salvadores de vidas” por médicos que ajudam jovens trans – uma comunidade mais propensa à depressão, ansiedade e até suicídio.

Activistas já reagiram à proibição imposta por Donald Trump. Chanse Stangio, co-director da American Civil Liberties Union’s LGBT & HIV Project, garantiu que o financiamento “não pode ser cortado imediatamente” e que esta ordem seria “desafiada em tribunal”. “A crueldade e o perigo desta Administração não tem limites”, escreveu numa história no Instagram.