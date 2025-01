Artista procura futebolistas para um jogo no Porto só de meias e sapatilhas

É uma convocatória para um jogo de futebol de cinco que é uma performance — que é um jogo de futebol de cinco.

Eddie Peake, um artista londrino, está à procura de futebolistas para um jogo a ter lugar numa galeria de arte e onde o equipamento se resume a luvas para os guarda-redes e meias e sapatilhas para os jogadores. A cor das meias diferencia as equipas.

Organ Harvest, a​ performance que é mesmo um jogo, com árbitro e regras conhecidas, está marcada para 1 de Março, o dia em que a Galeria Municipal do Porto (GMP) organiza Fogo Fátuo.

O evento de "arte em movimento", com entrada gratuita, apresenta “práticas que não cabem no formato de exposição”, explicou João Laia, director artístico da GMP, aquando da primeira edição, em Setembro de 2024. Para Março estão já confirmados a harpista e compositora espanhola Angélica Salvi, a performer italiana Chiara Bersani, a pianista portuguesa Inês Condeço, Inès Cherifi, os Pauliteiros de Miranda do Douro, PRICE e Wimme Saari.

O jogo de futebol de salão vai durar 45 minutos. Eddie Peake procura pessoas do género masculino, com experiência a jogar futebol e com disponibilidade para uma videochamada e uma sessão de preparação antes do jogo, a 1 de Março. Os participantes têm de aceitar serem filmados e fotografados. Cada jogador receberá 100 euros pela partida.

Este não vai ser o primeiro jogo do artista de Londres. Peake já dinamizou jogos na inglesa Royal Academy of Arts, em 2012, e em Berlim, aquando do Euro 2024, no Haus der Kulturen der Welt. A performance ganha um nome diferente a cada apresentação.

As inscrições para entrar em campo no Porto devem ser feitas até 10 de Fevereiro por email, para galeriamunicipal@agoraporto.pt.