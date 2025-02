Sumo de nêspera até aos cotovelos

Largou a mão da mãe na estação de comboios. Ambos querem acreditar que se voltarão a ver, mas não há quem possa garantir o reencontro. Nem Ele.

Em 2024, pelo menos 185 menores estrangeiros chegaram, sozinhos, a Portugal. Regista-se “um fluxo grande de crianças e jovens que de forma voluntária chegaram a território nacional". Não vêm ao abrigo de qualquer programa. Também acontece haver quem continue a chegar a Portugal em movimentos programados através de compromissos assumidos pela União Europeia. Mas esses formam um número menor.

O que leva uma menina a separar-se dos pais e procurar uma vida noutro país, um país que lhe é desconhecido? Como será a vida de um menino que parte da sua terra em busca de outra? Que motivações têm? E, sobretudo, com que memórias ficarão dessa travessia — e do seu futuro? A criança que larga a mão da mãe para nunca mais voltar faz amigos no caminho ou não se dá a conhecer? Foi instruída a não confiar em ninguém?

Quando era pequena, costumava brincar no quintal da minha avó paterna. Não era um quintal amplo. Muito menos era largo e cheio de horizontes. Era fechado com paredes, ficava entre prédios. Mas nesse cantinho cabia uma floresta frondosa, com nespereiras, roseiras e outras árvores que suspeito que não davam fruto. Mas havia nespereiras. Disso lembro-me perfeitamente. Entretinha-me muito tempo a correr pelos caminhos de cimento e comia nêsperas directamente da árvore. Com casca e tudo. É onde está a fibra, dizem. Mas não me importava: comia a pele porque tinha pressa de voltar a brincar e queria só matar o desejo daquele fruto. O sumo das nêsperas era tal que me escorria pelos braços, até ao cotovelo, e obrigava-me a lambê-los.

As crianças que chegam a Portugal desacompanhadas também têm memórias assim: de brincar em pomares e de se lambuzarem com ameixas ou alperces. Quando largam a mão dos pais para procurar outro destino, perdem o direito de trincar fruta fresca directamente da árvore — mas não perdem a memória de o fazerem. Fonte da Cruz Vermelha chegou a avançar, em 2023, que estavam a chegar, em média, quatro a cinco menores por dia. A frequência, entretanto, terá baixado, mas continua a ser preocupante. Não sabemos porque vêm ou em que circunstâncias chegam, mas é imperativo investigar as causas da sua deslocação do país de origem até Portugal. O número de crianças que chegam desacompanhadas ao aeroporto é ínfimo. Pelo menos, isso garante a polícia. Vêm por via terrestre, com contrabandistas, ou pagam uma quantia para chegarem à Europa.

Porque tem uma criança de se preocupar com a subsistência dos familiares que ficaram no país de origem em vez de correr, brincar, estudar…? Há o caso mais grave de crianças que desconhecem o paradeiro da família. Podem ter perdido os pais numa situação de guerra ou simplesmente ter-se afastado deles durante o percurso.

Uma mãe combina com a filha estarem a certa hora em certo lugar, mas, no dia acertado, a progenitora não aparece. É uma ligação que se perde se não for retomada. É imperativo garantir o direito de as crianças serem protegidas, acolhidas e que lhes sejam oferecidas nêsperas quando não há mais nada.