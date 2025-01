O perfil era falso! O perigo do catfishing nas aplicações de encontros

Na era digital, as relações pessoais enfrentam realidades desconcertantes. Quem usa dating apps, ou até redes sociais generalistas, para procurar relacionamentos ou one night stands, não só tem integrado expressões como swipes e matches no seu vocabulário, como também se tem deparado com comportamentos em nada relacionados com dating.

Entre eles encontra-se o catfishing, que consiste na criação de perfis falsos para enganar outras pessoas. A pessoa por trás do catfishing não é alguém que, deliberadamente, tem no perfil uma fotografia antiga, onde surge mais nova, empola os seus hobbies para parecer ter uma vida mais interessante ou se esquece de mencionar que é “casada”. Os catfishers têm outra maldade e propósito. Entre promessas de amor e mensagens sedutoras, escondem-se intenções que incluem manipulação emocional, chantagem ou fraudes financeiras.

Identificar um catfisher pode ser um desafio, mas há algumas dicas que podem ajudar. Quando começa a trocar mensagens com um catfisher, pode parecer que já conhece a pessoa há muito tempo, pois ele tem uma forma muito hábil de envolvimento, visto que estuda os perfis das vítimas e cria rapidamente uma sensação de intimidade. Quem foi alvo de catfishing afirma que a pessoa que estava por trás do perfil tinha conversas interessantes e fazia a outra sentir-se bem. Os catfishers preferem conversar no WhatsApp ou no Telegram, onde as mensagens são encriptadas. Para ganhar a confiança de quem tentam manipular, partilham supostas informações pessoais e contam histórias que afirmam nunca ter contado a ninguém. Paralelamente, fazem perguntas. Algumas demasiado íntimas. O que desejam é obter o máximo de informação. De repente a vítima começa a receber largos elogios e declarações de amor. Estas são desproporcionadas? É bem possível.

A conversa com o catfisher raramente passa das mensagens. Pode haver um ou outro áudio para ir alimentando a proximidade, o envio de fotografias (falsas, claro), mas vai evitar expor-se fisicamente pelo que jamais concordará com uma videochamada – vai dar desculpas como não ser um bom momento ou ter a câmara estragada.

Se algumas das narrativas dos catfishers já foram identificadas (talvez se lembre da do militar que precisava de ajuda para fazer uma transferência ou da da viúva que queria orientações para investir a herança do marido), actualmente elas são diversificadas.

Se em tempos os catfishers usavam fotografias de outras pessoas ou de bancos de imagem e as mensagens eram gramaticalmente incongruentes, actualmente, imagens realistas podem ser geradas pela I.A., as mensagens são elaboradas com mais precisão, e os perfis parecem mais autênticos, o que dificulta a detecção.

Existem formas de se proteger. Verificar informações, não partilhar dados pessoais ou financeiros e insistir em videochamadas pode minimizar riscos. Quem usa dating apps diz que normalmente procura informação online sobre os seus matches. Recorrer ao reverse image também é uma estratégia. Se as fotografias não aparecem em nenhum sítio na internet ou se a pessoa não tem conta noutra rede social, é motivo para suspeitar.

Se se questiona sobre o papel das dating apps no combate ao catfishing, está a colocar o dedo na ferida. Algumas já adoptaram mecanismos de verificação de perfis através de documentos, solicitação de fotografias em tempo real ou recurso a I.A. para identificar perfis com comportamentos suspeitos. Porém, estas medidas continuam a ser insuficientes. A verificação obrigatória, e não apenas facultativa, de perfis e sistemas eficientes para lidar com denúncias são algumas das exigências de quem usa. Se o catfishing lhe parece apenas uma história digna de séries da Netflix e que não faz parte da realidade portuguesa, engana-se.

O impacto deste fenómeno vai além de prejuízos financeiros, podendo afectar a confiança nos outros e provocar sentimentos de humilhação. O ambiente de desconfiança prejudica quem é genuíno, mas que pode ser visto como suspeito. Finalmente, as experiências negativas acabam por afectar o próprio negócio das dating apps já que são um motivo para as pessoas deixarem de usá-las.

Antes de desistir totalmente do online dating, ou nem arriscar, tenha em conta que o catfishing é uma versão moderna dos burlões, que usam a tecnologia em proveito das suas intenções. O importante é proteger-se, identificar comportamentos que não fazem sentido e denunciar. Sempre! Não espere que sejam as plataformas a proteger quem as usa, escute a sua intuição lembrando-se sempre de que, por trás de um perfil, pode estar alguém muito diferente de quem diz ser.