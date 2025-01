Plataformas digitais, estafetas e subordinação jurídica

A já rica e diversificada jurisprudência surgida, entre nós, na sequência da criação da presunção de laboralidade no âmbito das plataformas digitais, introduzida na lei pela “Agenda do Trabalho Digno”, suscita numerosas e intrincadas questões. Uma delas – talvez, bem vistas as coisas, a principal – consiste em saber em que é que se traduz, hoje, o conceito de subordinação jurídica, pedra angular do Direito do Trabalho. A presunção legal é importante, claro, mas a presunção traduz-se numa alavanca probatória, em ordem a detetar a existência ou não, no caso concreto, de subordinação jurídica.

Ora, quanto a isto, convém sublinhar que a noção de contrato de trabalho, vertida na lei, sofreu modificações, não se tendo mantido inalterada com o passar dos anos. Com efeito, ao passo que, no séc. XX, o Código Civil definia o contrato de trabalho como aquele em que o trabalhador ficava colocado sob a “autoridade e direção” do empregador, já no séc. XXI o Código do Trabalho afirma que o trabalhador é alguém que presta atividade “no âmbito de organização e sob a autoridade” do empregador. Desaparece, pois, a menção legal à direção, substituída pela ideia de inserção no âmbito de organização do empregador. O conceito de subordinação, dir-se-ia, flexibilizou-se, tornou-se mais dúctil e sofisticado, acompanhando o processo de transição para uma sociedade pós-industrial.

Vale dizer, o elemento nuclear de identificação do trabalho subordinado passou a encontrar-se no facto de o trabalhador se integrar numa organização de trabalho alheia, submetendo-se à autoridade do titular daquela organização. Este ponto é muito importante, desde logo em sede judicial, em ordem a lograr qualificar corretamente as novas formas de prestar trabalho próprias da era digital em que vivemos, máxime o trabalho prestado para plataformas digitais. Como se disse, haverá subordinação jurídica quando à integração do prestador de atividade no quadro de uma organização de trabalho alheia se soma a sujeição à autoridade do titular dessa organização alheia.

Aqui chegados, impõe-se perguntar: não está essa dupla presente, por norma, no contexto do trabalho prestado por um estafeta a uma qualquer plataforma digital? Bem vistas as coisas, são as plataformas que detêm total autoridade para definir o modo como os seus estafetas devem prestar o correspondente serviço. São elas que ditam as regras, são elas que as alteram, são elas que definem se o estafeta é ou não avaliado pelo cliente, se ele tem ou não o dever de respeitar certas regras de conduta e de apresentação quando trabalha, se deve ou não conservar o seu sistema de GPS sempre ativo, se é ou não livre para escolher o percurso que o levará até ao cliente, se pode ou não fazer-se substituir por outrem, se pode ou não trabalhar para empresas concorrentes, se será ou não penalizado pelo algoritmo caso não se disponibilize para trabalhar a dadas horas ou recuse certas viagens, etc.

Quer dizer, mesmo quando algumas margens de liberdade operacional são concedidas aos estafetas, tal resulta de uma unilateral e revogável decisão/concessão de quem manda, de quem ocupa a posição de domínio naquela relação. Pela minha parte, olhando para os estafetas que se aglomeram em certos pontos nevrálgicos da cidade onde resido, máxime nos grandes centros comerciais, na mira de serem convocados pelo algoritmo para receberem as almejadas encomendas, não consigo deixar de pensar que o Direito do Trabalho não pode permitir que o trabalho destas pessoas passe à sua margem e seja remetido para o direito comum dos contratos.

É verdade que faltam aqui deveres tradicionais dos trabalhadores, tais como o dever de assiduidade e pontualidade, não havendo aqui espaço para institutos como o horário de trabalho, pelo que estamos longe, em muitos aspetos, do tradicional trabalho assalariado e industrial que fez nascer o Direito do Trabalho. Mas isso sucede porque a tecnologia permite hoje o que antes era impossível e impensável – o crowdwork, em que uma multidão de trabalhadores dispersos, fazendo login, se disponibiliza para que um algoritmo lhes atribua uma tarefa, várias tarefas, muitas tarefas.

O estafeta integra-se assim, virtualmente, numa organização alheia e fica sujeito, dir-se-ia, à autoridade do novo chefe, o algoritmo. Não parece, pois, que se trate aqui de genuíno trabalho autónomo. Parece que se trata, em rigor, de trabalho dependente, sob novas vestes, em que a plataforma digital pode optar – e, por vezes, opta – por não exercer alguns dos tradicionais poderes diretivos, conformativos da prestação e de controle da mesma, conservando, todavia, a sua posição de autoridade sobre o modo como os estafetas podem e devem operar.

Mau será, por isso, que o Direito do Trabalho vire as costas a estas novas camadas de trabalhadores. Por isso mesmo, de resto, a União Europeia aprovou uma Diretiva nesta matéria, visando a melhoria das condições de trabalho nas plataformas digitais (Diretiva UE 2024/2831). Mas é também certo, a meu ver, que o Direito do Trabalho terá de se renovar e de se adaptar a esta era digital, em ordem a dotar estas novas formas de prestar trabalho de um enquadramento jurídico apropriado, que permita que este “modelo de negócio” se desenvolva, sim, mas sempre com respeito pelos direitos daqueles que, como os estafetas, prestam serviço remunerado às respetivas empresas, inserindo-se no âmbito de organização destas e ficando colocados sob a sua autoridade algorítmica.

O autor escreve segundo novo acordo ortográfico