Pedro Nuno Santos: um ato de coragem

As recentes declarações do secretário-geral do PS sobre a imigração e a extinta manifestação de interesses suscitaram reações adversas, sem que os críticos tomassem em devida consideração a evolução legislativa nesta matéria e a necessidade de introdução de mecanismos de regulação.

Na versão inicial da Lei n.º 23/2007, de 4 de julho, conhecida por Lei dos Estrangeiros, a entrada e permanência no nosso país de trabalhadores estrangeiros era fortemente restringida, como veremos, não havendo o mínimo sinal da presença de “manifestação de interesse”.

As quotas

O Conselho de Ministros aprovava anualmente, sob proposta do Conselho Económico e Social, uma resolução definindo o número previsível de trabalhadores estrangeiros suscetível de ocupar postos de trabalho que não fossem preenchidos por nacionais portugueses, trabalhadores de Estados-membros da União Europeia, do Espaço Económico Europeu e de Estado terceiro com o qual a Comunidade Europeia tenha celebrado um acordo de livre circulação de pessoas. O número de trabalhadores estrangeiros admitidos não podia exceder essa quota anual.

Em termos práticos, apenas era concedida autorização de residência se o trabalhador tivesse entrado legalmente em Portugal e a sua contratação estivesse dentro da quota anual definida. Poderia também ser concedida, a título excecional, se o trabalhador tivesse entrado e permanecido legalmente em Portugal, com um contrato de trabalho e descontos para a segurança social.

Ninguém se insurgia contra o regime das quotas, designadamente não era considerado uma prática da direita. Aliás, curiosamente, foi aprovado pela Assembleia da República em 2007, numa altura em que o Partido Socialista detinha a maioria.

A manifestação de interesse

Face às necessidades crescentes de mão de obra estrangeira, o XX Governo Constitucional, de António Costa, promoveu engenhosamente a criação da “manifestação de interesse”.

Assim, a Lei n.º 59/2017, introduziu uma nova redação ao artigo 88.º, n.º 2, da Lei n.º 23/2027, pelo qual, mediante simples comunicação ao SEF, se podia pedir autorização de residência desde que se apresentasse contrato de trabalho ou promessa de contrato, entrada legal e inscrição na segurança social, bem como algumas condições previstas no artigo 77.º, n. º1.

Ainda que se mantivesse formalmente o regime das quotas anuais, essa comunicação, chamada manifestação de interesse, permitiu “furar” as regras de controlo da imigração. Assim, bastava entrar legalmente em Portugal, com um visto de turista, e conseguir uma promessa de emprego (que poderia não se concretizar) para poder efetuar a manifestação de interesse, mera comunicação ao SEF.

O número de autorizações de residência no ano de 2018 foi o maior de sempre (cerca de 165.000, com regularização de 13.000 trabalhadores estrangeiros).

Presunção de entrada legal

O programa do segundo Governo de António Costa, em 2019, realçava que “Portugal precisa, para sustentar o seu desenvolvimento, tanto no plano económico como no demográfico, da contribuição da imigração”.

Em 29 de março, foi publicada a Lei n.º 28/2019, de 29 de março (sétima alteração à lei n.º 23/2007, de 4 de julho), que estabeleceu uma presunção de entrada legal para a concessão da autorização de residência para o exercício da atividade profissional, ao aditar um número 6 ao artigo 88.º: Presume-se a entrada legal prevista na alínea b) do n.º 2 sempre que o requerente trabalhe em território nacional e tenha a sua situação regularizada perante a segurança social há pelo menos 12 meses.

Em regra, uma presunção pode ser elidida (afastada), mediante prova em contrário. Porém, neste caso, esta presunção de entrada legal foi considerada inelidível, ou seja, tornou-se uma certeza, o que significou que uma entrada ilegal se tornou legal, pelo simples facto do decurso do tempo, o que contraria os mais elementares princípios jurídicos. Foi também revogada a norma que instituía as quotas anuais e que, aliás, já estava em desuso.

Registou-se uma entrada massiva de imigrantes. Sem prejuízo de se aceitar que a maioria era necessária, para satisfazer necessidades económicas, sobretudo no turismo e a na agricultura, há a registar a desregulação, com realce para a proliferação de redes organizadas de imigração ilegal.

Na prática, o que aconteceu? A maioria dos estrangeiros que vinha trabalhar para Portugal, em vez de pedir o visto de trabalho, pedia visto de curta duração, de turismo, menos exigente na atribuição. Uma vez em Portugal, não se respeita a finalidade do visto e inicia-se a busca de uma relação laboral, tantas vezes desigual, pois há quem se aproveite do estado de necessidade.

A Lei n.º 53/2023, de 31 de agosto, veio facilitar ainda mais, ao acrescentar na alínea a) do referido artigo 77.º (condições gerais de concessão de autorização de residência), a disjuntiva “ou visto para procura de trabalho”, documento relativamente fácil de obter.

Ser país aberto não pode significar ter as portas escancaradas, com manifesto prejuízo para todos. Muitos imigrantes ficaram sujeitos a vil exploração, vivendo em condições desumanas. É também inegável que os portugueses foram também afetados com a degradação das condições do Serviço Nacional de Saúde e do ensino público, incapazes de acolher um tão elevado número de imigrantes.

Subversão das normas comunitárias

A Comissão Europeia questionou Portugal a propósito da aplicação do n.º 2 do artigo 88.º e das autorizações de residência CPLP, tendo chegado a iniciar, em setembro de 2023, um procedimento de infração contra Portugal, pois a regra comunitária é a de que a entrada no mercado de trabalho seja uma entrada legal, com visto de trabalho.

Havia uma subversão das normas comunitárias que são nesta matéria rígidas. A manifestação de interesse adotada em Portugal, correspondendo embora a uma necessidade conjuntural, constituía uma forma indireta de contornar a proibição de entrada ilegal de imigrantes, interdita face às normas comunitárias. Ora, não se pode ter sol na eira e chuva no nabal, pretender receber os fundos comunitários e não cumprir as obrigações comunitárias.

O fim da manifestação de interesse

Uma lei não é boa ou má por ser de um governo de direita ou de um governo de esquerda. É boa ou má se corresponde ou não às necessidades do país e dos portugueses.

No caso concreto, o Decreto-Lei n.º 37-A/2024, de 3 de junho, que procedeu à revogação dos procedimentos de autorização de residência assentes em manifestações de interesse, correspondeu a um imperativo nacional.

Bem esteve, pois, Pedro Nuno Santos, mas afirmações que, corajosamente, proferiu.

O autor escreve segundo o novo acordo ortográfico