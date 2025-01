É necessário regular as competências transferidas para os municípios na educação

Diversos órgãos de comunicação social noticiaram, recentemente, que a ministra da Justiça, Rita Alarcão Júdice, deu a entender que poderá vir a ser criada uma entidade especializada para fiscalização das autarquias locais. Em contraponto, o ministro Adjunto e da Coesão Territorial, Manuel Castro Almeida, manifestou oposição a essa ideia. Apesar de ambos os governantes reconhecerem a relevância do controlo da legalidade, divergiram quanto à necessidade de um olhar mais específico e dedicado sobre as questões relacionadas com as autarquias. Por sua vez, os autarcas defenderam essa especificidade, enfatizando a importância de uma atuação pedagógica, que corrija, esclareça e os ajude a melhorar práticas.

Quando o território assume o papel do Estado central, este não pode desaparecer do processo. O papel de regulação e avaliação do Estado não pode ser suspenso ou dispensado

A opção pelos mecanismos de descentralização fundamenta-se na convicção de que a proximidade aos problemas permite otimizar meios, encontrar soluções melhores e mais ágeis, reduzir a burocracia inerente aos processos centralizados, dar espaço à criatividade e inovação destes novos intervenientes na prestação de serviços públicos.

Esses e outros princípios levaram, nos últimos vinte anos, à transferência para as autarquias locais de um conjunto de competências também no âmbito da educação. Entre essas áreas incluem-se matérias relacionadas com os edifícios, as refeições escolares, os transportes, os apoios aos alunos na ação social escolar, o pessoal não docente, o aprovisionamento.

É fundamental, desde já, destacar o papel especial desempenhado pelas autarquias, que resultou numa maior e mais eficaz disponibilização destes diversos serviços públicos. Tomando como exemplo a área das refeições escolares, apesar de ser sempre um tema controverso, é relevante salientar que atualmente, também fruto da colaboração entre os setores da saúde e da educação, há uma atenção específica à variedade e ao valor nutricional das refeições servidas nas escolas e à sua variedade, as quais incluem sopa, carne ou peixe e fruta. Ademais, os buffets, bares e as máquinas de venda automática disponibilizam produtos que incentivam hábitos alimentares saudáveis. O acesso às refeições é abrangente para todos os alunos. Nesse contexto, o PÚBLICO noticiou a 9 de dezembro de 2023, com base nos dados do PISA, que “Portugal é o país da OCDE onde menos alunos ficam sem comer por falta de dinheiro”. As melhorias nas instalações escolares também estão à vista de todos, de um modo transversal, na generalidade dos concelhos do país. Podemos dizer que a proximidade aos problemas levou a uma melhor sinalização da sua urgência e à sua resolução. Por exemplo, as dificuldades e os acertos nos transportes escolares são atualmente alvo de análise entre encarregados de educação e os próprios decisores.

Apesar de todos estes aspetos listados como positivos, importa reconhecer que nas áreas de intervenção transferidas para o poder local em matérias de educação não se conhecem processos de regulação, de auditoria e de avaliação específicos instituídos. Não existem mecanismos de monitorização que permitam identificar problemas, introduzir correções e melhorias durante a própria execução, nem uma avaliação que permita ter uma visão abrangente da forma como estes serviços estão a ser transversalmente garantidos. É recorrente a afirmação de que as verbas transferidas e número de trabalhadores não docentes não chegam e de que os territórios afetam a estes serviços mais verbas do que as que recebem do poder central. Ainda que isso possa acontecer em muitos concelhos, não existe qualquer avaliação que permita saber, entre outros aspetos, se as verbas chegam, se estão a ser bem aplicadas e nas áreas para as quais foram afetas, se a gestão do pessoal não docente é inovadora ou se, pelo contrário, ainda se mantêm práticas de um funcionário por corredor com as chaves das salas na mão para as disponibilizar aos professores.

Quando o território assume o papel do Estado central, este não pode desaparecer do processo. O papel de regulação e avaliação do Estado não pode ser suspenso ou dispensado. Com o objetivo de tornar mais frutuosa a intervenção do local, é importante que o Estado central assuma e interprete o papel de pilotagem e de avaliação da prestação desses serviços. É necessário definir padrões de qualidade, monitorizar e dar feedback sobre o que é necessário corrigir, repensar, assinalar pontos fortes e aspetos a melhorar. A validação e divulgação de boas práticas é, atualmente, um meio muito eficaz de regulação e de melhoria.

Quando o território assume o papel do Estado central, este não pode desaparecer do processo. O papel de regulação e avaliação do Estado não pode ser suspenso ou dispensado

No âmbito da educação, importa relembrar que o papel do Estado passa por fazer com que a educação seja um elevador social que ajuda a libertar os alunos das condições desfavoráveis, familiares e contextuais, em que nasceram. Deste modo, a opção pela territorialização não pode “cavar” um outro fosso entre alunos de diferentes territórios sob pena de, também nestas áreas, prestarmos um serviço de menor qualidade e de tornarmos o país menos coeso, mais desigual e menos solidário.

Sendo necessário densificar o papel regulador do Estado, importa perceber que este trabalho de auditoria e de avaliação não se faz com a restrição do olhar e da perspetiva de análise a que sempre conduzem os processos de agregação de serviços. Não basta verificar a correção administrativa e financeira dos procedimentos. Os órgãos de regulação, designadamente as inspeções, nas suas diferentes áreas, têm responsabilidades distintas e mobilizam conhecimentos específicos adequados aos objetivos pretendidos.

Sabemos que um inspetor da educação não olha para um edifício escolar do mesmo modo que um engenheiro civil. A qualidade das instalações também se mede pela sua adequação às metodologias de ensino e aprendizagem que permitem implementar. A avaliação dos transportes escolares requer um olhar específico tendo em conta o seu contributo para as aprendizagens dos alunos. A apreciação de uma eventual questão do foro disciplinar pode não ser igual se praticada no seio de uma repartição ou num contexto educativo onde crianças e jovens estão em processo de formação. Assim sendo, importa que não se trate tudo como igual, porque não o é. As matérias de educação carecem de um olhar especializado na área da educação, como as questões do apoio social e do trabalho ou outras requerem conhecimentos específicos que os inspetores usam nas suas apreciações e formulação de juízos. O intuito agregador traz consigo, em regra, a perda da especificidade e consequentemente da credibilidade e do rigor exigido.

O autor escreve segundo o novo acordo ortográfico