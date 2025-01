Um imobiliário do executivo é feitor da lei dos solos...

Esta gente que desgoverna gritou acaloradamente contra os casos e casinhos do Governo anterior, porém, pela boca morre o peixe, já têm casos e casões. O secretário de Estado do Ordenamento do Território, depois de entrar como titular daquela pasta, tornou-se sócio de duas empresas imobiliárias. Não comunicou, como é obrigação, à Entidade para a Transparência. Participando na elaboração da nova lei dos solos, esta permitirá mais área para a construção, aumentando a oferta de novas casas, já que, terrenos rústicos ficarão livres, onde até agora não se podia construir. As suas imobiliárias surgem no tempo certo... e oportunisticamente.

Para ele a ética, a moral e a decência política – é zero. O conflito de interesses manifesto é pornográfico, não tendo condições para permanecer no cargo.

Vítor Colaço Santos, São João das Lampas

Partido do Oportunismo

O sector público, o privado, os partidos que estão na AR e outras organizações que dizem servir o Estado, transversalmente, têm militantes que se inscrevem, conforme as suas conveniências, no Partido do Oportunismo. Por isso mesmo é que vamos tomando conhecimento de tantos alegados bandidos que em vez de servirem a sociedade em geral dela se servem para benefício próprio.

A quantidade desses oportunistas é cada vez maior, como a tentativa em alterar-se a lei dos solos e, ao mesmo tempo, esse figurão constituir empresas ligadas ao ramo imobiliário, tal como aqueloutro ter um alto cargo e, ao mesmo tempo, aboletar-se a outros empregos indevidamente, para não falarmos de quem despede empregadas quando ficam grávidas, até aquele deputado que tem desviado malas dos tapetes dos aeroportos por onde viaja, à custa de todos nós. Este descaramento é tanto, que se fosse oficializado, tais vigaristas formariam o maior partido político de Portugal.

José Amaral, Vila Nova de Gaia​

Ingratidão

A Rússia não foi convidada para as celebrações dos 80 anos da libertação do campo de concentração de Auschwitz, na Polónia. Convém lembrar que foi o Exército soviético que libertou o campo da morte onde mais de 1 milhão de pessoas foram assassinadas. A União Soviética deu um importante contributo para a derrota da Alemanha nazi. A União Soviética foi um dos países onde mais mortes se registaram devido à guerra. Convidar a Rússia para a celebração não é dar cobertura à invasão da Ucrânia, mas sim celebrar um indesmentível facto histórico. A invasão da Ucrânia foi um erro. Celebrar a libertação do mais mortífero campo de extermínio nazi é defender a paz.

Ademar Costa, Póvoa de Varzim

"Trump is a troll"

Nate White, jornalista inglês, redigiu um brilhante, corajoso e revelador texto sobre Trump. Este mais parece uma criatura de Frankenstein. Sem interior, sem alma. Sem respeito pela lei, nem pelos mais elementares princípios da decência. E, quer pelo poder que detém, quer pelos oligarcas que o rodeiam, torna o mundo actual assustador.

J. Sousa Dias, Ourém

A paz crítica

Portugal libertou-se do regime fascista quase simultaneamente com a libertação das suas colónias africanas. O processo revolucionário tem uma forte expressão nas Forças Armadas, através do Movimento das Forças Armadas (MFA), que foram então, numa parte substancial, o povo em armas. A revolta que se tornou revolução, uma insurreição armada, contou de raiz com o grande movimento popular revolucionário e libertador, contra o regime fascista, por uma democracia de igualdade e justiça. A nação sofreu uma viragem histórica, aberta a transformações profundas, na base económica, social, política, nacional e internacional. Foi posto fim ao longo passado colonialista. E a nova Constituição consagrou também a negação do imperialismo. Palavras. Um país integrado numa organização militar expansiva, militarizada em alto grau, interventiva em acções militares de grandes potências, está num trilho que foge aos seus princípios pacíficos anti-imperialistas, e submete-se a outra ordem. É o que acontece na NATO, vinda do antigo regime. Faz-se a paz com guerra e 5% do PIB para armamento? A propagandeada defesa é militarista?

José Manuel Jara, Lisboa