Entre migas, graças e generosos

Como relaxar

Com vontade de se isolar e de não ver ninguém? Eis sete dicas para manter o pensamento positivo e não se ir abaixo das canetas nesta que é a estação mais escura do ano.

Uma delas fala sobre fazer planos: que tal uma escapadela até ao Solar de Vila Meã, um "palácio para sonhar entre vinhas"?

Também pode aproveitar para espreitar as festas que aí vêm e/ou entrar no jogo de (sobre)viver uma semana com um telemóvel de teclas, sem apps nem scrolls a comandar a vida.

Por onde andar

Passear sem gastar. Vale a pena ver e guardar este artigo que traça o mapa de museus, monumentos e palácios portugueses, com entrada gratuita 52 dias por ano.

Não de graça, mas com graça, temos também na agenda a festa do ano novo chinês, a reabertura do Museu da Chapelaria em São João da Madeira, cenas em família, a Menopausa de Cláudia Raia e o festival Square (um dos Palcos da semana), onde o termo quadrado não se aplica à essência pois é um espaço de descoberta e de abertura a novos mundos.

O que comer

As Maiores Migas do Mundo estão no Alentejo, mais precisamente em Mora. Com 17 metros de sabor à prova, o acontecimento marca o arranque do Mês das Migas e promete nada menos do que bater um recorde mundial.

Na ementa temos também sushi com carne à moda do Arashi de Carnide, a perfeição japonesa do espanhol Dani Garcia, um pão para quem não tem jeito para fazer pão e a história de uma dinamarquesa que vai buscar comida ao lixo do supermercado e, com o que poupa, viaja.

O que beber

Alexandra Prado Coelho diz e nós acreditamos: "Madrid é uma lição de bem beber". Em três bares, três aulas sobre a arte que tanto vai sorver à tradição como ao factor surpresa, mas sempre ao nível de impressionar. Outra lição importante: como escolher um sake, segundo Pablo Salvioni.

Notas ainda para os vinhos Monte Bluna de Arruda dos Vinhos, para "um tinto desenraizado do calor extremo e cultivado sob influência do mar" provado por Manuel Carvalho e para esta mancheia de sugestões para celebrar "o outro" Dia do Vinho do Porto. Se é para ser generoso, que seja em grande.

O que ver

A passadeira para os Óscares começa a ser desenrolada e Ainda Estou Aqui (com Fernanda Torres), Emilia Pérez e O Brutalista já desfilam como favoritos.

Da lista de nomeados faz também parte A Complete Unknown, um biopic que põe Timothée Chalamet a fazer as vezes de Bob Dylan, que chega às salas portuguesas esta semana, entre outros filmes.

A televisão entra n’A Travessia de Fernando Vendrell, uma série sobre Gago Coutinho e Sacadura Cabral. No YouTube estreiam-se as aventuras de João Manzarra na pele de viajante.

O que ler

Tudo-Está-Ligado, o novo livro de Pepetela, anda entre o desalento e a esperança de uma Angola que "ainda vai ser uma terra boa de viver". É um dos títulos a consultar na banca literária. Outro é O Que a Chama Iluminou, novela-ensaio filosófico de Afonso Cruz.

Para a petizada fica Casio Tone, um espectáculo que se tornou livro, para dançar no palco e no papel, de mãos dadas com o comportamento humano e a saúde mental.

Relaxe também por aqui