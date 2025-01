Como escolher uma profissão?

A resposta a esta pergunta não é para mim, que já encontrei a profissão de jornalista há muitos anos, mas quem tem filhos no ensino secundário ou até no superior sabe que a dúvida se repete a cada momento em que é preciso fazer escolhas.

Primeiro, é preciso optar por uma área de estudos, depois é necessário começar a pensar no curso ou na formação que se quer fazer para só depois chegar a uma profissão. Isto depois de todas as conversas sobre o talento para isto ou aquilo.

Mas atenção: nem sempre os cursos superiores resultam nas saídas profissionais mais óbvias – arrisco dizer que ninguém se lembra de ir para economia para depois ser jornalista. Mas acontece. E, por isso, também é importante desdramatizar e não encarar estas escolhas como irreversíveis.

Além disso, a escolha do tipo de curso já não é assim tão determinante, uma vez que os empregos também não são para a vida toda e as mudanças de carreira, muitas delas até radicais, acontecem cada vez mais. Desdramatizar volta a ser a palavra-chave.

De qualquer forma, somos levados a andar de escolha em escolha até encontrar o fato com que nos sentimos mais confortáveis. Uma tarefa exigente, até porque o leque de opções é alargado. E porque nem sempre é óbvio para que lado olhar. Neste caso, talvez o melhor seja mesmo encontrar um bom método para escolher.

Este mês, o Fórum Económico Mundial publicou um relatório de 2025 sobre as profissões do futuro. Nele, esta entidade revela que os empregos que mais crescerão até 2030 são aqueles que são desempenhados por trabalhadores agrícolas, motoristas na área da distribuição e entregas, e trabalhadores da construção. A necessidade de uma transição verde explica o aumento esperado dos empregos para trabalhadores agrícolas.

Também há a perspectiva de "aumentos significativos" de emprego nos sectores ligados à prestação de cuidados, como enfermeiros, e em funções ligadas à educação, como professores.

Isto além da atenção que continua a ser dada a profissões ligadas à Inteligência Artificial ou ao tratamento de grandes quantidades de dados e informação.

O relatório explica que a lógica da evolução do mercado de trabalho nos próximos anos é a seguinte: "Embora a procura de competências tecnológicas em Inteligência Artificial, big data e redes e segurança cibernética deva ter o maior crescimento, o pensamento analítico, as capacidades cognitivas, a resiliência, liderança e colaboração, vão continuar a ser essenciais".

O ideal é beneficiar de uma combinação de ambos, diz-nos o Fórum Económico Mundial.

Ver além do que se vê

Esta parece ser a receita para a escolha de uma profissão ou para a escolha do lote de competências para se sair bem daqui a apenas cinco anos. Mas será mesmo assim? Será que é assim tão fácil e basta ir a um relatório e ver onde nos encaixamos melhor?

Podemos achar que o que ali está nos pode servir de pista para as escolhas do presente, mas há muito mais para ter em atenção além do que se vê no imediato. Ou seja, além de identificar aquilo para que se tem mais jeito – aquela ideia usada e muito batida que serve para nos arrumar à partida numa qualquer gaveta específica de profissões, normalmente com base nas notas da escola.

Ana Cardoso Oliveira, psicóloga clínica da Psicólogos Associados, explica que há muito a ter em conta. "São precisas quatro valências para se escolher uma profissão: as competências e o processo cognitivo; a personalidade, valores e ética; o background familiar; e o estilo de vida que se pretende."

Nesta escolha, ficar-se apenas pela avaliação daquilo para que "se tem jeito" é curto, defende, e pode dar origem a escolhas que se revelam desconfortáveis para a pessoa no futuro. Os tais fatos nos quais a pessoa não se sente à vontade.

Ana Cardoso Oliveira dá vários exemplos para se perceber por que razão não se pode descurar nenhuma daquelas quatro valências quando se parte para a escolha da profissão.

Uma pessoa que é muito boa a fazer investigação, mas que não tem estrutura de liderança, terá dificuldade em criar o seu próprio grupo de investigação. Uma pessoa que tira um curso de história, que normalmente dá acesso apenas à via de ensino, mas que tem dificuldade em expor-se em público, terá grandes dificuldades em enfrentar uma turma de alunos.

Estes são dois exemplos de como o conhecimento sobre a personalidade pode ser útil na hora de escolher a profissão. Daí ser importante a quem passa pelo processo de escolha ouvir "o que os outros têm a dizer" sobre si próprio, diz. Para beneficiar de um auto-conhecimento.

Outra dica importante é experimentar, já que "a experiência ajuda-nos a saber quem somos". Exemplos: "saber se gostamos de grupos grandes ou como resolvemos conflitos."

Quanto à questão da ética e valores, Ana Cardoso Oliveira socorre-se do tema da Interrupção Voluntária da Gravidez para defender que "não houve um trabalho ético dentro da comunidade médica" que resultou no número de médicos que invoca a objecção de consciência à prática da IVG.

"Não posso ir para medicina só porque tenho boas notas", afirma, desafiando assim quem está em processo de escolha da profissão a reflectir também sobre outras dimensões do trabalho que terá no dia-a-dia, como a ética, por exemplo.

Já sobre a questão familiar, a psicóloga clínica usa um caso extremo de alguém que escolhe, por exemplo, uma profissão ligada à agronomia quando vem de uma família mais urbana. Esta decisão pode implicar viver "longe da família" e perder a rede familiar que pode servir de suporte no momento de constituir família, o que muitas vezes é relevante para o dia-a-dia da pessoa que fez aquela escolha.

Todas estas questões – e outras, como por exemplo, escolher ser enfermeira quando não se gosta de trabalhar por turnos – são relevantes na hora de decidir.

"Quando estes aspectos são bem explorados, a probabilidade de escolher a formação e a profissão certa é muito maior", acredita a psicóloga clínica, que defende que as pessoas "são muito mais ricas" do que nos mostra aquilo para que têm talento.

Trabalho extra

Calendário para marcar férias

O novo ano já se iniciou e muitos trabalhadores já começaram a olhar para o mapa de férias para tentar reservar momentos de descanso. Por isso, nunca é demais lembrar que o PÚBLICO preparou um calendário com os feriados assinalados para o ajudar a rentabilizar da melhor forma os seus dias de férias. Está aqui.

Está a chegar a época dos bónus…na City, claro

No centro financeiro de Londres começou a época dos bónus em que os trabalhadores da banca podem ter acesso a uma compensação extraordinária pelo seu desempenho laboral. O diário financeiro Financial Times criou uma espécie de sondagem para tentar saber se com o fim do tecto que existia a esta recompensa os trabalhadores esperam receber mais do que em anos anteriores.

E se um suicídio for um acidente de trabalho?

Em Espanha, uma decisão judicial abriu a porta a que um suicídio possa ser considerado um acidente de trabalho. O evento aconteceu no armazém de uma fábrica, ou seja, em pleno local de trabalho e pode estar relacionado com um ambiente de stress laboral. A história é contada aqui pelo diário espanhol El País.