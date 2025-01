Robert F. Kennedy Jr. enfrenta dúvidas e críticas de republicanos e democratas no Senado

Declarações anti-vacinas, teses conspirativas e posições sobre o aborto suscitaram reservas, por motivos diferentes, de republicanos e democratas no Senado sobre a escolha de Trump para a Saúde.

Robert F. Kennedy Jr., o nome escolhido pelo Presidente Donald Trump para liderar o Departamento de Saúde dos Estados Unidos, esteve debaixo de fogo durante uma audiência de confirmação no Senado, esta quarta-feira, com senadores democratas a acusá-lo de esconder as suas opiniões anti-vacinas e de abraçar teorias da conspiração sobre o uso de medicamentos que salvam vidas.

Kennedy procurou defender o seu historial perante a Comissão de Finanças do Senado, declarando aos senadores que não é anti-vacinas e prometendo combater, se a sua nomeação for confirmada, o rápido aumento das taxas de doenças crónicas no país. Ao mesmo tempo, disse que iria seguir as orientações de Trump em relação ao aborto.

"Acredito que as vacinas desempenham um papel fundamental nos cuidados de saúde. Todos os meus filhos estão vacinados", disse Kennedy, de 70 anos, que esteve presente na audiência com a sua mulher, a actriz Cheryl Hines, e alguns dos seus filhos.

Se for confirmado, Kennedy irá dirigir o Departamento de Saúde e Serviços Humanos dos EUA, que supervisiona mais de 3 mil milhões de dólares em despesas de saúde e inclui agências como a FDA, responsável pela segurança alimentar e aprovação de medicamentos, e a agência responsável pela gestão dos seguros públicos de saúde Medicare e Medicaid, que cobrem dezenas de milhões de norte-americanos idosos, incapacitados ou com escassas posses económicas.

O advogado e ambientalista é visto como uma escolha controversa, tanto por democratas como por republicanos, principalmente por ter expressado, ao longo dos anos, dúvidas sobre a segurança e a eficácia das vacinas. Durante a audição, os senadores democratas citaram declarações de Kennedy feitas ao longo de décadas, incluindo a de que nenhuma vacina era segura e eficaz, que a COVID-19 foi concebida para atingir pessoas brancas ou negras, e que era "altamente provável" que a doença de Lyme fosse uma arma biológica militar.

"Os registos demonstram que Kennedy abraçou teorias da conspiração, e juntou-se a charlatães, especialmente quando se tratava da segurança e eficácia das vacinas", acusou o senador democrata Ron Wyden numa declaração de abertura. "Ele fez carreira a semear dúvidas e a desencorajar os pais de vacinar os seus filhos e salvar-lhes a vida", acrescentou.

A maioria dos senadores republicanos no comité sinalizou apoiar o nomeado, tendo alguns elogiado a sua preocupação com a luta contra a obesidade, a diabetes e outras doenças.

A Comissão de Finanças vota na próxima quarta-feira a aprovação do nome para posterior votação por todos os membros do Senado. Pode, no entanto, recomendar não levar o nome a uma votação alargada se entender que Kennedy não reúne condições para assumir o cargo.

Esta quinta-feira, Kennedy é ouvido por outro comité do Senado que supervisiona a saúde.

Até ao momento, o Senado, que agora conta com maioria republicana, não rejeitou nenhum dos nomeados de Donald Trump. A votação mais renhida coube a Pete Hegseth, o nome escolhido para a Defesa, que foi aprovado por 51 votos a favor e 50 contra, depois de o vice-presidente J.D. Vance ter desfeito o empate no Senado.

A audição de Kennedy, esta quarta-feira, foi interrompida duas vezes por manifestantes. No exterior da sala, um protesto recordou as crianças vítimas de um surto de sarampo ocorrido em 2019 em Samoa, país onde Kennedy terá feito campanha contra vacinas. O antigo candidato presidencial independente nega qualquer responsabilidade pela crise de saúde pública no arquipélago.

Quando foi possível prosseguir com a inquirição, o nomeado defendeu a retirada de alimentos mais processados das cantinas escolares e dos cabazes dados a famílias carenciadas, e criticou a indústria alimentar por adicionar ingredientes que tornam os consumidores menos saudáveis. A declaração levou o senador Chuck Grassley, do Iowa, a instar Kennedy a deixar a regulação da produção alimentar para o Departamento de Agricultura.

Os republicanos pressionaram ainda Kennedy sobre a sua posição em relação ao aborto. No passado, o antigo candidato presidencial defendeu o livre acesso à interrupção voluntária da gravidez. Agora, Kennedy promete que seguirá as orientações de Trump na matéria e diz concordar que é um assunto que deve ser decidido ao nível estadual e não nacional, doutrina actualmente defendida pelo Supremo Tribunal dos Estados Unidos, e que nos últimos anos abriu a porta a legislação altamente restritiva em diversos estados governados pelo Partido Republicano.