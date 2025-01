Protestos em Moçambique criam tempestade para a oposição em Angola

Neste episódio também se discute o impacto em África da saída dos EUA da Organização Mundial de Saúde. A entrevista é com o músico cabo-verdiano Alberto Koenig, que se mudou agora para Lisboa.

No segundo episódio de 2025 de Na Terra dos Cacos, António Rodrigues e Elísio Macamo conversam sobre as ondas de choque em Angola provocadas pelos protestos pós-eleitorais em Moçambique. O movimento popular engendrado por Venâncio Mondlane, o impacto que teve no seu país e os efeitos conseguidos em termos internacionais fizeram muita gente em Angola pensar que, nas eleições de 2022, a UNITA e a Frente Patriótica Unida não fizeram tudo o que estava ao seu alcance para contestar o resultado das eleições.

Se havia razões de queixa em relação a uma fraude eleitoral cometida pelo MPLA, parecida com a cometida pela Frelimo agora nas eleições de 9 de Outubro, por que razão Adalberto Costa Júnior e Abel Chivukuvuku não convocaram protestos em massa e desafiaram o poder instituído como Mondlane? Essa é a pergunta que, justificadamente, muitos fizeram em Angola e que pode trazer problemas à liderança da UNITA em ano de congresso electivo.

Por outro lado, a decisão tomada por Donald Trump no seu regresso à Casa Branca de retirar os Estados Unidos da Organização Mundial de Saúde vai trazer consequências marcantes para muitos países que dependem dos projectos da OMS para as suas políticas de saúde pública, grande parte deles em África.

Como diz Ngashi Ngongo, da direcção executiva dos Centros de Controlo e Prevenção de Doenças de África, “chegou a altura de alguns dos Estados-membros africanos da OMS repensarem o financiamento da saúde pública”.

Na segunda parte, o entrevistado será o músico cabo-verdiano Alberto Koenig. Filho do músico e escritor Mário Lúcio Sousa e sobrinho e do cantor e compositor Princezito, nasceu em Cuba, mas cresceu em Cabo Verde com a música sempre presente, mas ainda foi estudar arquitectura para o Brasil antes de finalmente ceder à inspiração. Mudou-se agora para Portugal e é em Lisboa que pretende dar um novo rumo à sua carreira: o primeiro single desta etapa sairá em Março.

