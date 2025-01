Ministro da Defesa da Ucrânia investigado por abuso de poder

Rustem Umerov reverteu a recondução da chefe da agência responsável pelas compras de armamento para as Forças Armadas e é acusado de pôr em causa a independência do organismo.

O ministro da Defesa da Ucrânia, Rustem Umerov, está a ser investigado por suspeita de abuso de poder no âmbito de um caso que envolve o sistema de apoio logístico para as Forças Armadas e ameaça o esforço de guerra ucraniano para resistir à invasão russa.

O Gabinete Nacional Anticorrupção (NABU) abriu um inquérito para apurar se Umerov cometeu abuso de poder ao demitir a directora da Agência de Aquisições de Defesa (DPA) contra o parecer do conselho de supervisão.

Na semana passada, Marina Bezrukova foi reconduzida no cargo da direcção da DPA com o voto unânime do conselho de supervisão da agência para um mandato de um ano. O processo teria decorrido sem sobressaltos se Umerov não tivesse revogado a decisão alegando que a agência não cumpriu a sua missão e que houve falhas no fornecimento dos militares.

“Apesar da propalada escala das aquisições, os nossos defensores nas linhas da frente não sentiram o seu impacto tangível”, escreveu Umerov numa publicação no Facebook, em que justificou a decisão. O ministro demitiu dois membros do conselho de supervisão e nomeou o actual chefe do Operador Logístico Estatal, Rustem Zhmadilov, para chefiar a DPA.

Também foi demitido o ministro-adjunto da Defesa, Dmitro Klimenkov, por alegadas “falhas” no processo de aquisições para as Forças Armadas, segundo Umerov.

A não recondução de Bezrukova foi recebida com surpresa e pôs Umerov no centro das críticas, que o acusam de pôr em causa a independência de uma das agências mais importantes ligadas às Forças Armadas ucranianas. A presidente da comissão parlamentar de Anticorrupção, Anastasia Radina, pediu a demissão do ministro, acusando-o de “interferências directas nos processos de aquisição”.

O inquérito agora aberto pelo NABU foi suscitado por uma queixa apresentada contra Umerov pelo Centro de Acção Anticorrupção, uma organização não governamental que supervisiona os esforços das entidades públicas para combater a corrupção na Ucrânia.

A DPA esclareceu que não considera válida a decisão de Umerov, garantiu que Bezrukova se mantém como directora e afirmou que encara a nomeação de outro responsável como uma “violação sem precedentes de todos os acordos anteriores entre o Ministério da Defesa, a sociedade civil e os parceiros internacionais”.

De acordo com a legislação ucraniana, os conselhos de supervisão das empresas estatais têm competência para demitir e contratar os directores, mas mudanças recentes realizadas nos estatutos da DPA dão poder ao ministro para reverter estas decisões, como explica o Kyiv Independent.

“Isto parece a violação de legislação, violação do processo de reformas e violação da independência da agência que nos tinha sido prometida pessoalmente pelo ministro da Defesa”, afirmou Bezrukova, em declarações ao mesmo jornal.

Não é certo até que ponto está em risco a posição de Umerov perante a abertura do inquérito e a recusa da DPA em acatar a substituição de Bezrukova. O Presidente Volodymyr Zelensky ainda não se pronunciou publicamente sobre o assunto, mas os problemas de corrupção na Ucrânia são um tema recorrente nas discussões com os parceiros internacionais.

A União Europeia em particular tem pressionado intensamente as autoridades ucranianas para combaterem a corrupção nas entidades públicas, um factor considerado fundamental para o processo de adesão ao bloco europeu.

Desde o início da invasão russa, há quase três anos, que o Ministério da Defesa tem sido afectado por vários escândalos de corrupção. Quando Umerov foi anunciado como ministro, em Setembro de 2023, o então ministro Oleksii Reznikov vinha já sendo há vários meses contestado por causa dos casos de corrupção no sistema de aquisições para as Forças Armadas no seio do ministério.

Foi nesse contexto que a DPA passou a ter uma actuação mais independente. Bezrukova assumiu a direcção da agência em Janeiro do ano passado com a missão de contratar directamente com os produtores de armamento, evitando passar por intermediários. Também foi criado o conselho de supervisão para proteger a DPA de pressão política.

O novo escândalo no Ministério da Defesa surge numa altura em que a Ucrânia tenta resistir aos avanços russos na linha da frente no Donbass, de forma a alcançar uma posição vantajosa tendo em vista futuras negociações com Moscovo.