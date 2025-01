Milei quer retirar o femicídio do Código Penal argentino

Presidente argentino acredita que vai contra a “igualdade perante a lei”. Além do femicídio, apontou a mira a outras leis de igualdade de género e identidade.

O Presidente da Argentina, Javier Milei, quer retirar a figura do femicídio do Código Penal, assim como reverter algumas leis que garantem a paridade de género e quotas laborais para minorias. Olha para esta medida como “igualdade perante a lei”, contra os “privilégios” que colocam “a população uma contra a outra”, disse, em Davos, na semana passada.

Num discurso a partir do púlpito do Fórum Económico Mundial, em que enumerou os seus inimigos — “feminismo, diversidade, inclusão, equidade, imigração, aborto, ecologismo, ideologia de género” —, Milei apontou a mira ao femicídio. “Chegámos ao ponto de normalizar que, em muitos países supostamente civilizados, se alguém mata uma mulher, chama-se femicídio, e isso pressupõe uma pena mais grave do que se matar um homem, apenas pelo sexo da vítima.”

O femicídio é uma manifestação de violência de género, uma expressão que se refere ao homicídio de meninas e mulheres por causa do seu género.

As declarações de Davos já foram criticadas por vários deputados, que chegaram mesmo a apresentar um projecto de resolução em repúdio, de acordo com o La Nación.

Contudo, o ministro da Justiça argentino, Mariano Cúneo Libarona, já anunciou a sua intenção de apresentar um projecto de lei sobre o femicídio e vê-lo aprovado. Numa publicação nas redes sociais, onde incluiu também um vídeo das declarações de Milei em Davos, escreveu que quer “eliminar a figura do femicídio do Código Penal”, pois, “durante anos, usaram a mulher para encher os bolsos e rebaixar os homens”.

“Esta Administração defende a igualdade perante a lei consagrada na nossa Constituição nacional. Nenhuma vida vale mais do que outra", escreveu no X, na última sexta-feira.

O que diz a lei argentina?

A tipificação do femicídio foi aprovada pelo Congresso argentino em 2012, ainda durante o mandato presidencial de Cristina Kirchner. O femicídio entrou assim no Código Penal argentino, mas não de forma explícita. Foi incorporado como uma agravante do delito de homicídio.

“O facto de teres matado uma mulher não te introduz directamente no femicídio”, explica o advogado penalista Gastón Francone à agência AFP. “Tens de a ter matado por ser mulher”, concretiza. “O agravamento, que tem pena perpétua, é diferente de matar um homem pela sua condição de ser homem.”

A pena máxima por um homicídio sem agravantes é de 25 anos; no caso de um femicídio, na prática, pode chegar aos 50.

Neste momento, o Governo ainda está a preparar o projecto de lei para reverter esta lei. Mas, a avançar, a mudança teria de ser aprovada pelas duas câmaras do Congresso argentino, contando com uma maioria de apoios que Milei, neste momento, não tem.

Igualdade de género e direitos LGBT em risco

Além do femicídio, Milei quer deixar sem efeito algumas leis de identidade de género, como é o caso das “quotas trans”, que estabelecem que o Estado deve reservar pelo menos 1% dos seus postos de trabalho para pessoas transgénero.

Além disso, quer também reverter aquela que é conhecida como “lei Micaela”, que prevê que os funcionários públicos tenham formação obrigatória em género e violência de género e acabar com a paridade eleitoral.

Antes, Milei já tinha retirado financiamento às áreas e programas do Estado que defendem os direitos das mulheres — por exemplo, acabou com o Ministério das Mulheres, Género e Diversidade e com a subsecretaria contra a violência de género, reduziu ao mínimo a linha de apoio e acompanhamento das vítimas de violência e retirou conteúdos que considerou “ideológicos” da educação sexual.

O Presidente argentino quer ainda acabar com os documentos de identificação não-binários, medida aprovada em 2021 através de um decreto (e que terá de ser revertida pela mesma via).

Várias associações de defesa dos direitos humanos já se manifestaram contra esta posição de Milei. Sobre a tentativa de retirar o femicídio do Código Penal, a Amnistia Internacional lembrou que “é a forma mais extrema de violência contra as mulheres devido ao género na Argentina” e que “reconhecê-lo permite dar visibilidade e sancionar”, cita o El País.

Recomendaram ainda ao Presidente argentino que deixasse de “fomentar expressões que incitam à discriminação e atentam contra princípios de igualdade e respeito para todas as pessoas”.

Já a presidente da Comissão de Mulheres e Diversidade da Câmara dos Deputados argentina, Mónica Macha, apontou que “Milei procura uma sociedade que exclui, desigual, opressora” e “permite práticas de ódio, perseguição, violência de classe, de género e supremacia branca”.