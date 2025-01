Índia: pelo menos 15 mortos por esmagamento numa debandada no maior festival religioso do mundo

Pelo menos 15 pessoas morreram e dezenas ficaram feridas por esmagamento na madrugada desta quarta-feira em Prayagraj, no estado indiano do Uttar Pradesh, onde se realiza o Kumbh Mela, o maior festival religioso do mundo. A tragédia teve origem numa debandada que ocorreu no momento de aproximação dos peregrinos à confluência dos rios Ganges e Yamuna, considerados sagrados para os hindus.

Citado pela Reuters, o chefe do governo estadual, Yogi Adityanath, explicou que a multidão derrubou as barreiras que as equipas de segurança tinham montado nas imediações da zona destinada aos “banhos sagrados”, por volta das 2h locais (20h30 de terça-feira em Portugal continental) e que foi difícil controlar a enorme quantidade de gente que estava reunida naquele local e que entrou em pânico quando a debandada ocorreu.

Imagens partilhadas pela imprensa indiana e através das redes sociais mostram um cenário de caos, com roupas, sapatos e mochilas espalhados pelo chão, mortos e feridos a serem transportados pelas equipas de socorro e peregrinos a chorar ou em estado de choque.

Responsáveis indianos com conhecimento sobre os trabalhos levados a cabo pelas equipas de socorro disseram ao jornal indiano Hindustian Times que foram recolhidos pelo menos 15 corpos, mas admitem que o número total de vítimas mortais possa aumentar nas próximas horas, uma vez que há feridos em estado grave.

“O acidente que aconteceu no Maha Kumbh de Prayagraj é extremamente triste. As minhas mais profundas condolências aos devotos que perderam os seus entes queridos neste acidente”, escreveu Narendra Modi, primeiro-ministro indiano, na rede social X.

“A administração local está empenhada em ajudar as vítimas de todas as formas possíveis. A este respeito, falei com o ministro-chefe Yogi e estou em contacto permanente com o governo do estado”, acrescentou.

De acordo as autoridades do Uttar Pradesh, estado localizado na região norte do país mais populoso do mundo, mais de 36 milhões de peregrinos tinham mergulhado no Ganges e no Yamuna até às 10h locais.

No total, os organizadores do Kumbh Mela – que se realiza de 12 em 12 anos e que este ano é particularmente histórico por celebrar um alinhamento celestial que ocorre de 144 em 144 anos –, calculam que cerca 200 milhões de pessoas já tinham participado na peregrinação de 2025, iniciada há cerca de duas semanas e que dura 45 dias, e apontam para um total de 400 milhões de participantes. A confirmarem-se estes números, será o maior encontro religioso de sempre.

Esta não é a primeira vez que ocorre uma debandada num festival desta natureza na Índia. A Lusa recorda que em 1954 morreram mais de 400 pessoas numa tragédia de contornos semelhantes e que na última edição do Kumbh Mela, em 2013, também morreram 36 pessoas, na cidade de Allahaba.

Numa mensagem publicada no X, Rahul Gandhi, do Congresso Nacional Indiano (o principal partido da oposição no país) acusou os governos do estado e do país (do Partido Bharatiya Janata, de Modi) de “má gestão” da organização da peregrinação e de levarem a cabo uma “cultura VIP” que não satisfaz “as necessidades dos devotos comuns”.