Duas mulheres e um homem de 80 anos vão ser libertados pelo Hamas

Courtesy of Bring Them Home Now/Handout via REUTERS

Israel e o Hamas confirmaram a identidade dos três reféns que vão ser libertados esta quinta-feira no quadro do acordo de cessar-fogo.

Arbel Yehoud, uma civil de 29 anos, Agam Berger, uma militar de 19, e Gadi Mozes, um homem de 80 anos, vão ser os próximos reféns a ser libertados pelo Hamas, revelou o porta-voz do movimento palestiniano, Abu Obeida. Está prevista igualmente a libertação de cinco pessoas de nacionalidade tailandesa, mas os seus nomes não foram divulgados.

Um responsável israelita confirmou a lista dos reféns a serem libertados, esclarecendo que as famílias deram autorização para que os seus nomes fossem revelados.

Yehoud foi sequestrada no kibbutz Nir Oz, no Sul de Israel, tal como Mozes, e era esperado que tivesse sido libertada no último fim-de-semana, em simultâneo com três militares das Forças de Defesa de Israel (IDF). O acordo assinado entre Israel e o Hamas estabelecia que as mulheres civis deviam ter prioridade na libertação.

No entanto, a mulher de 29 anos estava sob a alçada da Jihad Islâmica, e não do Hamas, o que terá dificultado o processo de libertação.

No fim-de-semana passado, como retaliação pela quebra do disposto no acordo, Israel fechou a passagem para os milhares de palestinianos que pretendiam regressar ao Norte da Faixa de Gaza, ao fim de mais de um ano de combates. Só após ter sido dada a garantia de que Yehoud seria libertada esta semana é que as IDF começaram a autorizar a passagem para Norte.

A troco da libertação dos três reféns, Israel irá libertar 120 presos palestinianos, incluindo 30 menores de idade.

Esta será a terceira troca entre o Hamas e Israel no quadro do acordo que contempla a libertação de 33 reféns e a saída de mais de 1900 presos palestinianos das prisões israelitas. Continuam em Gaza 65 pessoas raptadas a 7 de Outubro de 2023, embora se pense que muitas terão morrido.